Поведение Байдена в Ирландии показалось американцам «подозрительным»

Politico: Байден вел себя подозрительно по время поездки в Ирландию

Поведение президента США Джо Байдена в ходе его визита в Ирландию вызвало недовольство американцев, политик вел себя «подозрительно», пишут американские СМИ.

Обозреватель Адам Канкрин в статье для Politico напоминает, что Байден ранее не раз вспоминал о своих ирландских корнях, а после избрания президентом США «постоянно искал повод вернуться в страну». «Подозрительно», по оценке издания, вел себя президент США во время этой поездки. Байден забывал, что представляет интересы США, а не просто навещает родину предков, передает РИА «Новости» содержание статьи.

«Белый дом нашел свое оправдание в 25-й годовщине соглашения Страстной пятницы, которое в значительной степени положило конец насилию в Северной Ирландии – сделка при посредничестве США служила неотъемлемым элементом тесных отношений острова с Америкой», – пишет Канкрин.

При этом Байден провел в Северной Ирландии «всего пару часов», а потом отправился на родину своих предков. Этот шаг, продолжает издание, не сопровождался политическими заявлениями и не имел очевидного прогресса в политике, а потому вызвал вопросы о том, была ли поездка, «как выразился один репортер, «воссоединением семьи за счет налогоплательщиков».

Кроме того, по мнению автора публикации, слишком часто Байден повторял, что попросту не хочет возвращаться в США. В статье говорится, что «поездка продолжалась, а внешний мир исчезал». Помощники Байдена, который, казалось, действительно чувствовал себя как дома, стали шутить, что президент США в самом деле может там остаться.

«Я не знаю, какого черта мои предки ушли отсюда. Здесь красиво», – приводятся в публикации слова американского лидера. «Я только хотел бы остаться подольше», «Я не еду домой», – приводятся и другие его цитаты.

Президент США имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт родился в семье ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит президента США в Ирландию запомнился оскорбительным поведением Байдена.

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