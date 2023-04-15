Эксперт рассказал, как боевики ВСУ извратили смысл пасхальных яиц

Религиовед объяснил, почему бойцы ВСУ расписывают перед Пасхой гранаты вместо яиц

Культ раскрашивания яиц или писанок на Украине давно оторвался от первоосновы – расписывали что угодно и чем угодно уже давно, в том числе национальными цветами, языческими символами и тризубами, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Владислав Петрушко. В субботу появились сообщения о том, что бойцы ВСУ на фронте расписывают перед Пасхой гранаты вместо яиц.

«На Украине ненависть к России и всему русскому переполняет уже настолько, что доходит до таких диких и извращенных форм, как расписывание гранат перед Пасхой. В этом нет ничего удивительного», – считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Хуже всего то, добавляет эксперт, что сейчас практически пытаются расправиться с канонической церковью, чье место займет квазицерковная структура, так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – она прежде всего носительница националистической идеологии, а не христианской религиозной идеи. «Все это еще более будет способствовать тому, что будут проявляться подобные вещи», – пояснил Петрушко.

По его словам, культ раскрашивания яиц или «писанок», как их называют на Украине, «давно оторвался от первоосновы». «Расписывали что угодно и чем угодно уже давно: национальными цветами, языческими символами, тризубами. Украинская писанка уже давно оторвана от своей христианской сущностной основы, поэтому расписывание гранат вполне укладывается в такое отношение к пасхальной символике», – отметил религиовед.

Собеседник добавил, что религиозность на Украине всегда носила «очень бытовой характер». «Это прежде всего выполнение обрядовых предписаний. И я бы не сказал, что это какая-то глубокая осознанная религиозность. На Украине в порядке вещей пойти вытоптать грядки у соседа, потому что он сажал их в воскресенье, когда нельзя работать. Или замазать соседке белье грязью, потому что нельзя стирать в праздник – это очень извращенная религиозность. И расписывание гранат перед Пасхой вполне вписывается в такое понимание религиозности», – подытожил профессор.

О том, что вместо яиц бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте перед Пасхой расписывают гранаты, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север». По информации издания «Страна», в оформлении пасхальных гранат превалируют национальные желто-синие цвета.

Несколько лет назад боевики украинского «Правого сектора*» тоже заменяли пасхальные яйца разрисованными гранатами. Тогдашний лидер этой экстремистской организации Дмитрий Ярош выражал надежду на то, что воскресший Иисус дарует Украине мирное небо и «придаст сил и вдохновения для Победы в Священной войне с российско-террористическими бандами».

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