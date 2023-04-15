Даниил Медведев ответил на обвинения немецкого теннисиста в «нечестной» игре

Теннисист Медведев в ответ на обвинения в «нечестной» игре предложил немецкому спортсмену Звереву взглянуть в зеркало

Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя жалобы немецкого теннисиста Александра Зверева на «нечестную» игру россиянина, предложил Звереву взглянуть в зеркало.

В четверг Медведев одержал над Зверевым победу в матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Медведев эмоционально реагировал на неудачные моменты. Зверев после игры сказал, что россиянин – один из самых нечестных теннисистов в мире, передает РИА «Новости».

Медведев на пресс-конференции после матча с датчанином Хольгером Руне заявил, что «Саша живет в своем собственном мире». Он со смехом рассказал, как его дразнят: «Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный?» – пишет «Чемпионат».

По словам россиянина, можно найти «примерно 25 интервью» Зверева, в которых тот «говорит довольно странные вещи» после поражений. «Честно говоря, если бы я в этой ситуации играл с кем-то таким, как Каспер (Рууд), Андрей (Рублев), может быть, Карен (Хачанов), но точно не Диего (Шварцман), то я бы назвал это просто битвой в ATP», – сказал Медведев.

Он заявил, что «был бы виноват и, возможно, соперник недолюбливал бы» его «сильнее, чем это было до матча». Медведев сказал, что принес бы извинения, особенно, если бы речь шла об игре с Шварцманом, поскольку тот «очень добрый и очень привержен фэйр-плей». Однако Зверев, по словам Медведева – «не как Каспер или Диего». «Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», – сказал Медведев.

В марте Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае и выиграл третий титул ATP за три недели. Медведев назвал свою победу в трех турнирах подряд уникальным событием.