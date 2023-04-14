Международный паралимпийский комитет собрался принять решение по участию России независимо от МОК

Возможность восстановления в правах российского Паралимпийского комитета (ПКР) и допуска российских и белорусских атлетов до Паралимпиады решили рассмотреть независимо от Международного олимпийского комитета (МОК), заявил глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс.

Вопрос рассмотрят на генеральной ассамблее IPC в сентябре, заявил Парсонс агентству Киодо, передает РИА «Новости».

По этой теме будут голосовать национальные паралимпийские комитеты на ассамблее, уточнил он.

Позиция же IPC по России и Белоруссии не поменялась, МОК давал рекомендации международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение.

«Нам всегда нравится чувствовать сильное единство в мире спорта, но это не самое важное. Более важно то, что каждая спортивная организация принимает правильные решения в соответствии со своей структурой и ведет диалог с его членами», – указал глава IPC.

По его словам, может повториться ситуация, при которой российских спортсменов допустят к Олимпиаде, но они не смогут выступить на Паралимпиаде.

Решение о приостановке членства ПКР принималось генассамблеей IPC, и только она может его поменять, IPC работает автономно и не входит в МОК, подчеркнул Парсонс.

Напомним, осенью 2022 года IPC приостановил членство ПКР в. В начале марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине IPC принял решение не допускать россиян к участию в Паралимпиаде в Пекине.