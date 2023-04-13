Экс-агент ФБР выдал возможную причину утечки документов США

В Госдуме назвали справедливой маркировку ВВС в Twitter за госфинансирование

Депутат Горелкин: ВВС получила маркировку абсолютно заслуженно

Компания ВВС действительно получает средства из бюджета Великобритании, но при этом пытается говорить о своей независимости. Маркировка в Twitter ломает их концепцию, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Госдумы Антон Горелкин и Олег Матвейчев. Ранее стало известно, что ВВС потребовала от Twitter (соцсеть запрещена в России) снять маркировку о госфинансировании.

«В целом я противник деления СМИ на государственные и негосударственные, а также соответствующей маркировки. Но мы помним, что этот ярлык был введен прошлой администрацией соцсети, и, насколько я могу судить, это было сделано по прямой указке из Вашингтона для маркировки преимущественно российских и китайских аккаунтов», – сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Новый владелец компании Илон Маск не раз заявлял о своих либертарианских взглядах, поэтому я ожидал от него либо полной отмены этого ярлыка, либо расширения его применения, в том числе и в отношении западных СМИ. Последнее и произошло. Компания ВВС, конечно, возмущена. Ее руководство заявляет, что финансируются британской общественностью за счет лицензионного сбора. Но, я напомню, в марте МИД Британии заявлял, что в целях «поддержки англоязычного вещания и противодействия дезинформации» выделяет вещательной корпорации 20 миллионов фунтов стерлингов из бюджета», – акцентировал парламентарий.

«Как еще, если не госфинансированием это называть? Поэтому, на мой взгляд, введенная соцсетью маркировка совершенно справедлива», – говорит Горелкин. Кроме того, депутат в своем Telegram-канале призвал продумать вероятность снятия блокировки с Twitter в ответ на возвращение доступа к аккаунтам российских ведомств.

«Маркировка о госфинансировании разоблачает ВВС, свидетельствует о том, что корпорация подконтрольна властям и выдает только официальную позицию. Конечно, им это не нравится, поскольку в публичном пространстве они пытались позиционировать себя как независимое издание», – отметил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Вместе с тем, конечно, тут ярко проявляется любимая Западом политика двойных стандартов. Ведь когда маркировали преимущественно наши и китайские СМИ, это считалось допустимым и даже нормальным. Никто из европейских или американских изданий тогда не заступался за нас, не пытался разбираться, есть ли там госфинансирование», – отметил он.

Рассуждая о том, пойдет ли владелец соцсети Илон Маск на снятие этой маркировки, Матвейчев отметил, что «он пока играется в независимость». «Насколько Маску дадут это делать дальше – большой вопрос. Я думаю, британцы будут давить на соцсети и ее владельца через американский истеблишмент», – считает депутат.

Ранее стало известно, что компания ВВС потребовала от Twitter снять метку о финансировании ее государством. Отмечается, что маркировка была применена к одному из аккаунтов британской вещательной корпорации в социальной сети. «ВВС независима и всегда была таковой. Нас финансирует британская общественность посредством лицензионного сбора», – отмечается в заявлении компании. Корпорация потребовала «решить этот вопрос как можно быстрее».

Метка содержит небольшой значок с трибуной. Как поясняется в справочном центре Twitter, это означает, что учетная запись принадлежит проправительственному СМИ. На данный аккаунт подписано 2,2 млн пользователей, он используется для продвижения теле- и радиопередач, подкастов и другого не новостного контента корпорации. Другие учетные записи ВВС, в том числе спортивный и новостной, не маркированы подобным образом.

Как пояснили в вещательной корпорации, источником ее финансирования является сбор за пользование каждым телевизором в Великобритании. Размер сбора за использование цветного телевизора составляет 159 фунтов стерлингов, или 200 долларов в год, черно-белого – 53,50 фунта стерлингов, или 67 долларов. Сбор взимается со всех домохозяйств, даже с тех, где нет телевизора, при условии, что люди смотрят прямые эфиры (необязательно по каналам ВВС) на компьютерах, планшетах или телефонах. Платить должны и слепые, однако со скидкой 50%. С людей старше 74 лет сбор не взимается.

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