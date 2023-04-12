МИД: Россия не получала из Киева предложений по пасхальному перемирию

Захарова: Россия не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию

Москва не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию, да и вряд ли они будут, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало и вряд ли это произойдет с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий, передает РИА «Новости».

Захарова добавила, что как показывает опыт, рассчитывать на проявление киевским режимом христианского милосердия не приходится.

Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ не прекращали огонь ни на прошлую Пасху, ни на Рождество. Для них главная задача – причинить боль простым людям.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать информацию о предложении папой Римским Франциском ввести пасхальное перемирие в зоне проведения спецоперации ввиду отсутствия официальных заявлений из самого Ватикана.