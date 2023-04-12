Захарова заявила о плане Госдепа по «разрушению истинного православия на Украине»

Госдеп США не дает комментарии по поводу ситуации с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) не потому, что не обладает информацией, а потому, что это план США «по разрушению истинного православия на Украине», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Такие повелители мух словесных», – заявила она в эфире авторской программы на «Радио Sputnik».

«Это «потом» у них длится бесконечно по всем вопросам, которые они не хотят видеть. Но не видят не потому, что у них нет информации… У них не просто есть информация. Здесь совсем другой процесс», – сказала дипломат.

По словам Захаровой, Вашингтону информация об УПЦ известна давно, потому что это их план по разрушению, изничтожению истинного православия на Украине.

Между тем на территорию Киево-Печерской лавры прибыли члены комиссии Минкульта по приемке объектов. «Вызвали полицию, чтобы написать заявление, что их не пускают», – сообщили в Союзе православных журналистов.

Ранее глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что неведение представителей Госдепа о захвате храмов на Украине просто «фантастически избирательно».