В РПЦ отреагировали на «незнание» США о гонениях на церковь на Украине

В РПЦ назвали «фантастически избирательным» незнание США о гонениях на церковь на Украине

Неведение представителей Госдепартамента Соединенных Штатов о захвате храмов на Украине просто «фантастически избирательно», выразил мнение глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В своем Telegram-канале он отметил, что заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател проявил «фантастически избирательную неосведомленность» с учетом того, с какой скоростью и всеохватностью распространяется информация.

«Нужно сильно постараться, чтобы не быть в курсе происходящего. Но вот представителям Госдепа это каким-то волшебным образом удается, хоть мастер-класс у них бери», – заметил Легойда.

Также глава Синодального отдела с недоверием отнесся к заявлению, что американские чиновники не в курсе о ежедневных силовых захватах храмов, насилия по отношению к прихожанам и представителям духовенства, а также «попраний всех законов, обысков и обвинений клириков по абсолютно надуманным предлогам».

«То, что все идет к фактическому запрету Украинской православной церкви, нам, наверное, пригрезилось. Госдеп вкупе с международными организациями про это не в курсе», – сыронизировал Легойда.

Ранее представитель МИД Мария Захарова не сдержала своего «восхищения» выдержке представителя Госдепартамента США, отметив, что нужно уметь «месяцами сохранять свежесть удивления: «Захват лавры? Где? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод? Не слышали».

Накануне сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины пытались захватить два храма УПЦ в Переяславе и храм в Каменце-Подольском.