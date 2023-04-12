Ученые российских регионов рассказали о вкладе в изучение космоса

Инициированный российским лидером Владимиром Путиным «Национальный проект наука и университеты» поставил задачу развития масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям, специалисты регионов России принимают активное участие в изучении космоса.

Специалисты ракетно-космической отрасли создают новые материалы для ракет, помогают ученым в исследовании других планет, разрабатывают программные комплексы для моделирования и проектирования многоспутниковых космических систем и многое другое, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В частности, ученые Белгородского госуниверситета разработали устройство, способное поддерживать жизнь микроклонов растений в условиях космоса. С помощью инновационной разработки можно выращивать растения в условиях космоса в течение длительного времени без непосредственного участия человека, а также отслеживать состояние растений благодаря фотокамере и системе передачи данных.

Как рассказал кандидат физико-математических наук и директор инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин, устройство состоит из трех кубических отсеков, у которых боковые поверхности снабжены солнечными батареями.

«В двух отсеках расположен модуль полезной нагрузки, состоящий из блока управления системами жизнеобеспечения растений и приема-передачи данных на Землю. В третьем отсеке расположена камера автономного роста растений, содержащая две титановые вакуум-герметичные ячейки с питательной средой и микроклонами растений. Каждая ячейка может вмещать до четырех растений», – пояснил он.

В казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) в преддверии Дня космонавтики готовили к запуску спутник. Это будет уже второй спутник КНИТУ-КАИ, который будет называться «КАИ-2». Первый был доставлен на околоземную орбиту восемь месяцев назад.

Известно, что проект заявлен коллективом Института Радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий (ИРЭФ-ЦТ) и специализированного учебного научного центра (СУНЦ), созданного на базе университета по национальному проекту «Наука и университеты».

Отмечается, что новый спутник, как и первый, будет оснащен волоконно-оптической измерительной системой и фотокамерой. Однако, в отличие от первого, КАИ-2 сможет обмениваться информацией с любым радиолюбителем, прошедшем определенную верификацию.

Для обмена информацией со спутником в одном из зданий КНИТУ-КАИ планируется установка приемо-передающего комплекса, что позволит обучающимся СУНЦ и ИРЭФ-ЦТ самостоятельно выгружать фотоматериалы и данные телеметрии со спутника, а также управлять работой полезных нагрузок.

В свою очередь ученые Самарского университета им. Королева – вуза-участника программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты» – разработали два компактных гиперспектрометра, которые должны расширить возможности отечественных наноспутников.

Так, оснащенные такими приборами миниатюрные космические аппараты в формате CubeSat смогут более эффективно решать задачи экологического мониторинга и умного земледелия, выявлять выбросы парниковых газов и проводить геологоразведку труднодоступных территорий, обнаруживая расположение потенциальных месторождений различных минералов, нефти и газа.

Как отметил профессор кафедры технической и доктор физико-математических наук Роман Скиданов, с помощью гиперспектрометра, снимающего в SWIR-диапазоне, наноспутники смогут эффективно обнаруживать парниковые газы, фиксируя выбросы метана и CO2.

С 2022 по 2031 год в России идет Десятилетие науки и технологий. Его основные цели – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки.