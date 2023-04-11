Переводчик Путина рассказал об особой «химии» между главами России и Китая

Общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носит доверительный характер, между ними присутствует особая «химия», рассказал переводчик российского лидера на встрече с главой Китая, первый секретарь посольства России в КНР Григорий Жигарьков.

«Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер», – сказал он РИА «Новости».

Жигарьков отметил, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях. «За этим стоит какая-то личная химия», – подчеркнул он.

Путин, по его словам, не понаслышке знает о тонкостях работы с языком, ценит темп работы и знает цену времени.

Жигарьков добавил, что президент понимает, с какими трудностями сталкивается переводчик, поэтому работать с Путиным очень удобно, комфортно.

«Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика. Но и к этому довольно быстро привыкаешь, адаптируешься», – сказал он. При этом личных контактов с главой государства у него не бывает, хотя протокол не исключает этого.

Однако в ходе работы могут возникнуть трудности, признал Жигарьков. Путин довольно часто использует в речи непростые для перевода выражения: пословицы, цитаты и поговорки, которые не всегда понятны другой ментальности. То же самое можно сказать и про Си Цзиньпина.

При этом прошедший визит председателя КНР в Москву получился политически знаковым и насыщенным, он прошел по высшему разряду, отметил переводчик.

Во время визитов такого масштаба, как правило, работают не один и не два переводчика. «Это целая команда с каждой из сторон: кто-то работает в синхронной кабине, кто-то переводит на протокольных мероприятиях. В данном случае это был государственный обед, где происходят контакты не только на высшем уровне, но и среди членов делегаций. Кто-то переводит в кулуарах и на встречах в формате тет-а-тет. Мне как раз посчастливилось выступить в этом качестве», – пояснил Жигарьков.

Такой формат предполагает последовательный перевод. Беседа ведется в непринужденном ключе, что для перевода всегда проще, хотя и там есть определенные сложности.

Напомним, президент Путин встретился с Си Цзиньпином в ходе визита последнего в РФ 20–22 марта.