Боец российских штурмовых формирований рассказал об отсутствии подготовки у перебрасываемых Украиной в Артемовск военных

Украинские военные, которых перебрасывают в Артемовск, не получают должной подготовки и даже не знают, в какую сторону отступать, сообщили в российских штурмовых формированиях.

Боец «Группы Вагнера» рассказал, что новых украинских бойцов перебрасывают на позиции по ночам. Украинские военные не получают необходимой подготовки, они даже не знают, куда при необходимости нужно отступать. В результате, как заявил «вагнеровец», солдаты вооруженных сил Украины «вылезают в разные стороны» – судя по количеству пленных, у ВСУ дела идут плохо.

Он считает, что ВСУ пытаются прикрыть отход основных сил, «придерживая передние фланги». «Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», – приводит его слова РИА «Новости».