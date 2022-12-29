Денис Пушилин посетил Артемовск
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ (фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
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10 апреля, понедельник | Последнее обновление — 20:57 | vz.ru
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