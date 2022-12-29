Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ (фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)