Денис Пушилин посетил Артемовск

Взгляд
10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:57  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

ВСУ могут начать контрнаступление без прикрытия ПВО Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
В Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов. Можно ли считать эту информацию достоверной и как дефицит боеприпасов отразится на попытках ВСУ перейти в контрнаступление? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
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Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Денис Пушилин посетил Артемовск

    Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ  (фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
    Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ&#160;(фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
    «Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя – справимся со всем. С нами вся Большая Россия!» – отметил Пушилин&#160;(фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
    По словам Пушилина, в городе не осталось ни одного целого здания&#160;(фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
    «Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. «Вагнера» показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений», – сказал глава ДНР&#160;(фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
    По словам главы ДНР, они с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым, поддерживающим связь с избирателями в республике, обсудили целесообразность организации пунктов гуманитарной помощи от «Единой России»&#160;(фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
    «Наши подразделения продолжают освобождать русские земли. Противник не жалеет ни город, ни своих бойцов – гонит их в «мясорубку», – сказал Пушилин&#160;(фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
    Также Пушилин вручил награды бойцам ЧВК «Вагнер». «Наградил всем известных «музыкантов». Их боевой дух крепок, нацелены только на победу, продолжают двигаться вперед», – подчеркнул Пушилин&#160;(фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)
    «Вы своими действиями, своими подвигами показываете, что такое русский дух, что такое сила русского оружия. Цель коллективного Запада – уничтожить сильную суверенную Россию. Но она нужна нам», – указал глава ДНР&#160;(фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС)

     
     
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