РАН анонсировала контракт на создание и запуск российского аналога «Хаббла»

Ученый Шустов: Контракт на запуск российского «нового Хаббла» «вот-вот» подпишут

Контракт на создание и запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик, новых звезд и экзопланет будет подписан в ближайшее время, заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

По его словам, контракт должен быть «вот-вот подписан» на достаточно большой срок до запуска, и если он будет реализован, и будет поддержан по плану, то тогда проблем и организационно-финансовых не будет, передает РИА «Новости».

Шустов добавил, что еще до введения очередной волны антироссийских санкций разработчики аппарата успели закупить дефицитные в России инфракрасные датчики, пожтому проблем с созданием «Спектра-УФ» не предвидится.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик ожидается в четвертом квартале 2028 года.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ» в период до 2025 года выделено около 3,7 млрд рублей.