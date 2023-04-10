Кремль призвал уважать право Китая проводить ответные военные учения

Песков: Китай имеет право отвечать военными учениями из-за провокаций вокруг Тайваня

Китай имеет суверенное право отвечать, в том числе военными учениями, на провокации вокруг Тайваня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Китай неоднократно в очень короткий период подвергался провокационным действиям, разумеется, он имеет право на них реагировать, в том числе военными маневрами, передает ТАСС.

По его словам, уважать право Китая должны все, «равно как и других стран, на подобные действия».

Ранее вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 китайских военных самолетов на фоне проходящих вокруг республики военных учений НОАК.

До этого ВС Китая начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань. Подчеркивается, что китайские ВС примут меры, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны.

Напомним, 6 апреля на Тайвань прибыла группа американских законодателей во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майклом Макколом.