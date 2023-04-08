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ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову более 40 военных самолетов
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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 самолетов армии Китая на фоне проходящих вокруг Тайваня военных учений НОАК, сообщили в ведомстве.
Сообщается, что 42 самолета были обнаружены в 11.00, также удалось зафиксировать восемь кораблей НОАК, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что 29 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО. В минобороны Тайваня расценили происходящее как попытку «оказать давление». В ведомстве добавили, что следят за ситуацией.
В субботу сообщалось, что ВС Китая начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань.
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
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Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его способствовать переговорам на Украине, сообщает France Press.
Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию». Он добавил, что знает о приверженности Китая «уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация на Украине «нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе».
Ранее сообщалось, что Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
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Китай пригрозил США решительными мерами по защите суверенитета
МИД КНР заявил о готовности Китая принять решительные меры для защиты суверенитета в ответ на действия США и Тайваня
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Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
В МИД КНР заявили, что в ответ на ошибочные акты сговора Соединенных Штатов с Тайванем Китай примет решительные и сильные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, передает ТАСС.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
В свою очередь в Минобороны КНР призвали США неуклонно придерживаться своих политических обязательств перед Китаем по вопросу Тайваня, прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела КНР, приостановить любые официальные контакты с Тайванем, перестать выхолащивать принцип «одного Китая».
В военном ведомстве КНР подчеркнули, что Народно-освободительная армия Китая будет решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Ранее Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем.
Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
Политолог Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
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Вашингтон использует Тайвань в своем непрямом противостоянии с Китаем по аналогии с тем, как уже использует Украину в конфликте против России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
«Сегодня в политическом истеблишменте США осознают неизбежность противостояния с Китаем. Причем оно затронет экономическую, политическую, технологическую и геостратегическую сферы. Вплоть до такой же непрямой войны, которую американцы ведут против России», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому Вашингтон постепенно расшатывает политику «одного Китая», надеясь разыграть в регионе некий сценарий, подобный украинскому. США как бы не будут стороной конфликта, но будут помогать Тайваню оружием, разведданными и так далее», – отметил собеседник.
«Штаты продолжают декларировать, что никакого «второго Китая» нет, и соглашения с Пекином не нарушены. Однако они осуществляют поставки оружия на остров и чуть ли не гарантируют его безопасность. Безусловно, это вызывает раздражение Пекина и провоцирует на громкие заявления», – полагает он.
«Приезд президента Тайваня Цай Инвэнь в США пытались преподнести как транзитную остановку по пути следования в некоторые страны Латинской Америки, с которыми у Тайбэя еще остались дипломатические отношения», – акцентировал политолог.
«Все встречи руководства Тайваня и Штатов выставляют как частные и непротокольные, но по сути это официальное взаимодействие. А значит, тем самым нарушается статус «одного Китая» и коммюнике, подписанное между Вашингтоном и Пекином, согласно которому между США и Тайбэем не может быть дипломатических отношений», – отметил Дробницкий.
«При этом, в отличие от украинской проблематики, по Китаю и Тайваню в США есть двухпартийный консенсус. Кроме того, именно республиканцы занимают не просто ястребиную позицию в отношения Пекина, а стараются расшатать статус-кво в установленных с Китаем дипотношениях», – указал он.
«Я напомню, что в 1979 году Пекин занял место Тайбэя в Совбезе ООН. Вслед за этим подавляющее большинство стран разорвали дипломатические отношения с Тайванем, тем самым признавая политику «одного Китая». Тогда же были подписаны коммюнике между КНР и США, которые, с одной стороны, закрепляли приверженность Вашингтона этой политике, а с другой – гарантировали самоуправление на острове», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь.
Встреча прошла утром в среду в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Associated Press подчеркивает, что это была первая встреча на территории Соединенных Штатов спикера нижней палаты Конгресса США с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.
По оценкам The New York Times, встреча была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с островом на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.
По итогам встречи Маккарти заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий. Он заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню.
В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.
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СМИ: Си Цзиньпин пытался настроить Макрона против США
Reuters: Си Цзиньпин пытался склонить Макрона к противодействию США
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Председатель КНР Си Цзиньпин выстраивает отношения с Европой и, в частности, проводит переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы противодействовать Соединенным Штатам, пишут западные СМИ.
По словам профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн, Си Цзиньпин для противодействия США будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, к коим эксперт отнес Францию. В статье для Reuters аналитик указывает, что Си Цзиньпин оказал Макрону «необычайно щедрый прием».
Чжао Суйшэн отметил, что, по оценке экспертов, прошедшая встреча глав Китая и Франции является признаком «растущего наступления» Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США, передает Ura.ru.
В публикации отмечается также, что Макрон является одним из ключевых союзников Пекина и наиболее важным союзником в Европе.
В статье Reuters также приводятся цитаты из китайского издания Global Times, которое пишет, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона – это тупик».
В Кремле ранее заявляли, что переговоры глав Китая и Франции Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона в Пекине – это очень важный контакт.
Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.
В Компартии Китая пообещали наказать сепаратистов на Тайване
Канцелярия по делам Тайваня при ЦК Компартии КНР: Китай примет решительные меры для наказания сепаратистов на Тайване
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Власти Китая примут решительные меры для наказания сепаратистских сил за действия, нацеленные на независимость Тайваня, говорится в заявлении Канцелярии по делам Тайваня при ЦК Коммунистической партии Китая.
После встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Канцелярии пообещали принять решительные меры для наказания сепаратистских сил за нацеленные «на независимость Тайваня» действия, а также решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность КНР, передает ТАСС.
В Канцелярии призвали администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня окончательно отбросить замыслы о «независимости» острова, предупредив, что направленные в эту сторону действия Тайбэя будут «разбиты вдребезги».
Ранее Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем и пригрозил Соединенным Штатам решительными мерами по защите суверенитета КНР.
Посол Китая: Запад не в том статусе, чтобы указывать Пекину
Посол Чжан Ханьхуэй: Запад не в том статусе, чтобы указывать Китаю в ситуации на Украине
Запад не вправе давать Китаю указания по поводу конфликта на Украине, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» подчеркнул, что украинский кризис создан не китайской стороной. Кроме того, Китай, напомнил он, не является стороной этого конфликта и не поставляет оружие какой-либо из сторон.
«Запад находится не в том статусе, чтобы давать указания Китаю, тем более не имеет полномочий перекидывать на него ответственность», – подчеркнул дипломат.
Посол напомнил о выдвинутых Китаем инициативах по урегулированию кризиса на Украине. Это «четыре необходимости», «четыре единства» и «три темы для размышления», а также документ «Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса». В них Пекин продвигает разрешение ситуации через диалог и переговоры.
По словам посла, у Китая нет собственных интересов в украинском вопросе. При этом Пекин не считает себя простым сторонним наблюдателем, он не подливает масла в огонь и не ждет момента, чтобы извлечь выгоду из ситуации, заверил Чжан Ханьхуэй.
«То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», – сказал он, пообещав, что Китай будет «неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости».
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай «образумить» Россию.
В Кремле ранее отмечали, что Китай обладает значительным посредническим потенциалом, но ситуация с Украиной пока сложная.
Си Цзиньпин и Макрон призвали к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине
Си Цзиньпин и Макрон призвали мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине
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Китай и Франция призывают мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.
Пекин призывает строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности. Си Цзиньпин добавил, что Пекин и Париж выступают за проявление мировым сообществом рациональности и сдержанности в украинском вопросе, передает РИА «Новости».
«Также к тому, чтобы избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля», – добавил он.
Си Цзиньпин призвал страны мира сообща бороться с побочными эффектами украинского кризиса. Стороны также готовы работать над снижением негативного влияния кризиса на Украине на мир, особенно на развивающиеся страны.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
Кремль отреагировал на призыв Макрона к мирным переговорам по Украине
Продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы в ситуации вокруг Украины, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, прокомментировав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что пока Киев не показывает никаких перспектив для мирного урегулирования. Исходя из позиции Украины, пока иных путей, как продолжение СВО, для России нет, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, но с Украиной ситуация пока сложная.
Ранее издание WSJ сообщило, что Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
В МИД Китая ответили на вопрос о разговоре Си Цзиньпина с Зеленским
МИД КНР: Китай поддерживает связь со всеми сторонами украинского кризиса
В украинском вопросе Пекин поддерживает взаимодействие со всеми сторонами конфликта, в том числе с Киевом, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о возможном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дипломат заявила, что Китай «всегда стоит на стороне мира». По ее словам, Пекин готов работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира, передает РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Си Цзиньпин проведет беседу с Зеленским, когда «условия и время будут подходящими».
Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем
Минобороны КНР потребовало от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
Правительство Соединенных Штатов должно прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией, говорится в заявлении Министерства обороны КНР.
В оборонном ведомстве КНР выразили решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами, передает ТАСС.
Кроме того, Минобороны КНР решительно возразило против нарушения Соединенными Штатами принципа «одного Китая» и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, а также любых их контактов с Демократической прогрессивной партией Тайваня.
Ранее спикер Палаты представителей США провел встречу с главой администрации Тайваня, по итогам которой заявил о необходимости продолжать продавать вооружение Тайбэю.
Конгрессмены США прибыли с визитом на Тайвань
Группа американских законодателей во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майклом Макколом прибыла на Тайвань, сообщила телекомпания CBC.
Отмечается, что во время визита делегация планирует встретиться с представителями бизнеса и высокопоставленными правительственными чиновниками острова «для обсуждения возможностей того, как США могут укрепить экономические и оборонные отношения с Тайванем перед лицом растущих угроз в регионе», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь.
По итогам встречи Маккарти заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий. Он заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню.
В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.
В Палате представителей США призвали продолжить продажу оружия Тайваню
Спикер Палаты представителей США Маккарти выступил за продолжение продажи вооружений Тайваню
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Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти по итогам встречи с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий.
Маккарти заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню, передает ТАСС.
Спикер Палаты представителей США также заявил о необходимости укреплять экономическое взаимодействие США и Тайваня, особенно в сфере торговли и технологий. В заключение он призвал продвигать общие ценности на мировой арене.
Ранее спикер Палаты представителей США встретился с главой администрации Тайваня. Напомним, в марте госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США заявил, что Вашингтон не будет принимать в расчет заявления Пекина о том, что поставки оружия Тайваню являются для КНР красной линией.
Спикер Палаты представителей США встретился с президентом Тайваня
Associated Press: Спикер Палаты представителей США Маккарти встретился с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь, сообщило Associated Press.
Встреча прошла утром в среду в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Associated Press подчеркивает, что это была первая встреча на территории Соединенных Штатов спикера нижней палаты Конгресса США с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году, передает ТАСС.
По оценкам The New York Times, встреча была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с островом на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.
По итогам встречи спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о приверженности Соединенных Штатов развитию связей с Тайванем. По его словам, взаимодействие США с народом Тайваня продолжает расширяться как в части экономических связей, отношений между людьми, так и общих ценностей. Как подчеркнул Маккарти, принципы демократии, мира и свободы, являющиеся основополагающими для дружеских отношений между Вашингтоном и Тайбэем, обрели сейчас наибольшее значение. Он выразил уверенность, что связи США и Тайваня сейчас крепче, чем когда-либо.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.