|
|
Сбербанк повысил комиссии для магазинов за прием QR-кодов к оплате
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за прием QR-кодов к оплате, говорится на сайте банка.
Это произошло из-за приравнивания тарифов за операции по сервису SberPay QR к тарифам торгового эквайринга, ранее платежи были дешевле на 20%. С 1 апреля тарифы составят от 1,25 до 2,5% в зависимости от категории магазинов и оборота.
Полученные средства пойдут на работу над преимуществами при оплате по SberPay QR для клиентов, передает РБК.
Напомним, оплату по QR-коду Сбербанк запустил еще в 2019 году. Тарифы тогда составляли от 0,6 до 1,5% от суммы платежа. Позже тарифы несколько раз менялись.
Ранее в Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества, когда у клиента похищают доступ к личному кабинету маркетплейса и делают возврат товаров и средств.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Французская чиновница по соцполитике снялась для Playboy
Французская чиновница по соцполитике снялась для Playboy в разгар недовольства пенсионной реформой
Новый номер французского Playboy выйдет с фото государственного секретаря по вопросам социальной и солидарной экономики Франции Марлен Шьяппой на обложке, сообщает газета Le Parisien.
Госсекретарь по соцполитике дала журналу интервью о «женской свободе и феминизме» на фоне массовых акций против пенсионной реформы, говорится в статье.
Номер выйдет в продажу 8 апреля. Как сообщил источник изданию, на внутренних страницах журнала будет четыре фото со Шьяппой, закутанной во французский флаг.
Отмечается, что Шьяппа согласилась дать интервью Playboy, чтобы рассказать о свободе женщин, феминизме, политике и литературе.
Напомним, сейчас во Франции проходят многотысячные акции протеста против повышения пенсионного возраста. Так, в ходе субботней акции протеста полиция задержала 27 человек. В середине марта Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу.
Немецкий бизнесмен объяснил, как обошли запрет в Швейцарии на передачу бронемашин Киеву
Немецкий предприниматель Томас Бокхольд закупил швейцарские бронемашины для поставок киевскому режиму в обход швейцарского закона, но формально соблюдая его, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Речь идет о военных транспортных средствах Eagle. Перед поставкой с них сняли оружейные установки и бронестекла, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».
Таким образом транспортные средства оказались предназначены якобы только для защиты пассажиров, утверждает издание со ссылкой на бизнесмена.
Он заявил, что согласовал все это со швейцарскими властями, он также получил экспортную лицензию на бронемашины от ФРГ.
В Швейцарии действует закон, запрещающий поставки произведенной в стране техники и вооружений в зоны конфликтов.
Ранее сообщалось об отправке на Украину партии военной техники.
На Украине сформировали восемь бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Глава МВД Украины Клименко объявил о завершении формирования восьми бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в эфире телемарафона, что сформированы восемь бригад, которые якобы готовы к активным наступательным мероприятиям, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее уже ответил советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, который грозил устроить крымчанам «горячий сезон». Он пообещал украинскому политику в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры».
Глава эстонского МИД предложил отменить Основополагающий акт Россия – НАТО
Необходимо отменить Основополагающий акт Россия – НАТО, заявил глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Основополагающий акт нужно отменить, поскольку говорить о «каком-либо сотрудничестве» с Россией не приходится, сказал Рейнсалу в ходе встречи глав МИД «Бухарестской девятки», передают «Известия».
Летом постпред США при НАТО Джулиан Смит заявлял, что, по мнению военного блока, Москва своими действиями в отношении Киева нарушает Основополагающий акт.
Основополагающий акт Россия – НАТО подписали в 1997 году в Париже. В нем установлены основные принципы взаимодействия сторон.
Медведев назвал «миротворцев» НАТО законной целью для ВС РФ на Украине
|
|
Так называемые миротворцы, отправка которых на Украину обсуждается Западом, будут уничтожены, если они окажутся на передовой без согласия российской стороны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Страны Североатлантического альянса пытаются установить выгодный им мир с позиции силы и ввести свои «миротворческие» войска с автоматами на танках, указал Медведев в своем Telegram-канале.
История проведенных Соединенными Штатами и их союзниками операций показала, как оканчиваются подобные действия, добавил он. Зампред Совбеза напомнил про трагедию Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, стран Африки.
По его мнению, «миротворцы НАТО» собираются довести ситуацию до точки невозврата и «развязать ту самую третью мировую, которую на словах так опасаются».
Подобные «миротворцы» являются врагами России и «волками в овечьей шкуре», они станут законной целью для ВС России, если появятся на передовой без согласия Москвы и с оружием в руках будут угрожать.
В таком случае таких «миротворцев» следует уничтожать, поскольку они станут комбатантами. Медведев задался вопросом, готова ли Европа к «длинной череде гробов своих «миротворцев».
Газета ВЗГЛЯД изучала, как связаны заявления киевского режима о контрнаступлении и высказывания в Европе об отправке «миротворческого контингента».
Эксперт: Положение россиян в Аргентине испортили аферисты
Политолог Коваленко объяснил подоплеку миграционных проблем россиян в Аргентине
|
|
Массовые отказы в продлении россиянам разрешений на туристическое пребывание в Аргентине не имеют под собой политической подоплеки, потому что ответственность за это несет группа аферистов и коррупционеров. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал испанист Никита Коваленко. Ранее посольство России рассказало о об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания.
«У россиян действительно возникают проблемы при продлении туристического статуса в Аргентине. При попытке получить вид на жительство (ВНЖ) также случаются отказы. Кроме того, эти процедуры бюрократизируются и занимают все больше времени», – рассказал испанист и политический обозреватель Никита Коваленко.
«В целом проблемы начались в тот момент, когда некая группа эмигрантов из России организовала агентство, помогающее в получении ВНЖ. Как утверждают аргентинские официальные органы, были случаи использования этим агентством поддельных документов для упрощения бюрократических процедур, а также использования коррупционных механизмов. Теперь власти тщательно проверяют граждан России», – уточнил Коваленко.
«Важно, что эта ситуация никак не связана с политическими и экономическими отношениями между нашими странами. В понимании Аргентины, речь идет не о «политических русских», а просто о каких-то «русских аферистах», которые пытаются незаконно получить местный пакет социальных гарантий», – добавил собеседник.
«На бытовом уровне отношение к русским тоже позитивное. Например, в аргентинских школах и садах очень хорошо относятся к детям из России: вешают плакаты с надписями «Добро пожаловать!» на русском языке и всячески пытаются создать комфортные условия», – добавил Коваленко.
«Таким образом, пока не очень понятно, как посольство России в Аргентине и Москва в целом могли бы повлиять на эту ситуацию. По факту, авторы «левых схем» испортили жизнь туристам и тем, кто прибыл в Аргентину по рабочим вопросам. Но на официальных отношениях обеих стран, я думаю, этот инцидент не отразится», – резюмировал Коваленко.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин сообщил, что миграционная служба страны начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Он отметил, что в последнее время участились случаи отмены уже выданных видов на жительство.
Дипломат подчеркнул, что россиянам выносится предписание «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации». Буэнос-Айрес утверждает, что действует в рамках соглашения с Москвой, по которому обладатели обыкновенных загранпаспортов РФ могут находиться в Аргентине «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 суток».
В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с представителями других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно граждане РФ», подчеркнул он.
Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан РФ. Сообщалось, что миграционные власти государства начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.
Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны
Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны для восстановления боевой техники
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение создать завод по ремонту военной техники Минобороны.
Из распоряжения следует, что главная цель завода – ремонт ракетно-артиллерийского вооружения, передает ТАСС.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в документе.
Ранее Мишустин сообщал, что приняты меры для увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для армии. Для этого задействованы мощности организаций ОПК.
Лукашенко не поверил в успех украинского контрнаступления
Киевский режим не сможет развить успех в ходе контрнаступления, российской стороне удастся его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
От контрнаступления Украины успеха не будет, заявил Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, передает ТАСС.
По его мнению, наступление всегда сложнее, чем оборона, и у России есть все, чтобы отразить любое контрнаступление.
Также в пятницу президент Белоруссии предложил объявить на украинской территории прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, отметил, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна.
В Польше испугались втягивания в войну с Россией
Myśl Polska: Общественность Польши готовят к войне с Россией
|
|
Общественность Польши готовят к войне с Россией, что напоминает действия польского правительства в период между мировыми войнами, заявил автор Эугениуш Зинкевич в статье в журнале Mysl Polska.
Как считает автор статьи, современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и в период между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима. Зинкевич пояснил, что в то время в Польше насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии, передает РИА «Новости».
Автор материала также выступил с утверждением, что французы и англичане постоянно обманывали поляков при совместных войнах. В частности, по его словам, французский дипломат времен наполеоновских войн Шарль Талейран умело манипулировал поляками и заявлял, что для привлечения их на свою сторону, достаточно использовать лесть и презрение к русским.
Кроме того, Зинкевич констатировал, что во время Второй Мировой войны Британия и Франция, несмотря на ожидания польского правительства и военных, не стали вести активные боевые действия с первого дня войны для помощи Варшаве.
Автор статьи обратил внимание на «братания» современных польских политиков с Владимиром Зеленским, сопровождающиеся «вульгарной непосредственностью» и «бесцеремонностью» в отношении ядерной державы – России.
Как считает Зинкевич, пресловутой точкой над i стало публичное выступление польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Варшавы в войну с Россией. Автор статьи подчеркивает, что это уже не смешно, это трагично. Он привел пример с живой лягушкой, чтобы сварить которую, нужно постепенно, медленно повышать температуру воды, тогда лягушка простится с жизнью, прежде чем поймет, что происходит.
Накануне в Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска
Российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой «очень серьезных» потерь, заявил Пригожин, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, важно удерживать фланги, сейчас нужно концентрироваться в городе, а это очень большой объем боевой работы. Необходимо, чтобы фланги держали союзные подразделения, указал Пригожин.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
В новой концепции внешней политики Россия названа оплотом Русского мира
В новой концепции внешней политики Россия названа оплотом Русского мира и самобытной страной-цивилизацией
|
|
Россия видит себя оплотом Русского мира и суверенной страной, поддерживающей глобальный баланс сил, следует из новой концепции внешней политики страны, утвержденной президентом Владимиром Путиным.
Из документа следует, что Россия – самобытная страна-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, оплот Русского мира, передает РИА «Новости».
Россия – один из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и мира.
Также Россия выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации, борьба за историческую правду», – добавляется в документе.
Ранее президент Владимир Путин утвердил новую концепцию, подписав указ.
В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
|
|
Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
В офисе Зеленского призвали «физически зачистить» УПЦ
Советник Зеленского Подоляк призвал «физически зачистить» УПЦ
|
|
Каноническую УПЦ необходимо «физически зачистить», «как и все пророссийское», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью, запись которого опубликована на YouTube-канале украинского «24 канала», отметил, что «уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев войны, тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее», передает РИА «Новости».
«Но опять же, «немного сложнее» – это не значит «невозможно». И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройтись по этому пути. Еще раз подчеркиваю: на Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», – уточнил он.
Саму УПЦ Подоляк сравнил с гнойником, который необходимо «хирургически закрыть», обвинив церковь в эскалации и нежелании идти на диалог.
Ранее правительство Украины отменило распоряжение правительства от 2013 года о передаче в безвозмездное пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.