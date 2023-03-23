Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества с возвратом денег за заказы

В Сбербанке рассказали об очередной схеме мошенничества, в этот раз она касается оплаты товара в онлайн магазинах.

Злоумышленники взламывают личный кабинет клиента магазина, оформляют от его имени возврат средства за последний заказ, а затем просят вернуть «ошибочно» переведенные деньги, сообщается в Telegram-канале Сбербанка.

Как рассказали в банке, клиенту делают возврат средств за отмененную покупку. Сразу же ему пишут якобы от представителя магазина с просьбой отправить средства, так как возврат был сделан по ошибке. Лже-сотрудник предоставляет реквизиты для перевода.

«И если отправить средства – то уйдут они в кошелек мошенников», – говорится в релизе банка.

Граждан просят не вступать в диалог с подобными «сотрудниками» магазинов. Личный кабинет лучше надежнее защитить, а в случае проблем связываться с компанией через официальный сайт.