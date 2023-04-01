Россиян с 1 апреля ждет повышение пенсий и промаркированное пиво

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

В России с 1 апреля 2023 года начинается весенний призыв в армию, будут проиндексированы социальные пенсии, обновлен порядок установления причин инвалидности, производителям пива придется маркировать продукцию, сообщил информационно-правовой портал «Гарант».

С 1 апреля стартует весенний призыв на военную службу. Согласно изменениям в законодательстве призывать в армию будут граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. Согласно Указу президента РФ общее количество призывников на текущий сезон призывной кампании составит 147 тыс. человек. Призыв продлится до 15 июля, сообщает информационно-правовой портал «Гарант».

На днях был опубликован обновленный перечень должностей для прохождения альтернативной гражданской службы, который вступит в силу с 4 апреля.

Кроме того, с 1 апреля повысится размер социальных пенсий – по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны, – будут проиндексированы на 3,3%. По расчетам Минтруда России, повышение коснется около 4 млн пенсионеров. Подавать заявление не нужно – перерасчет осуществляется автоматически.

Также с 4 апреля в отдельную категорию получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком выделены матери или отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обучающиеся очно в профессиональных образовательных организациях, вузах, научных организациях, а также по программам дополнительного профобразования.

А у тех, кто осуществляет уход за ребенком и не подлежит обязательному соцстрахованию, появится обязанность при обращении за получением пособия по уходу за ребенком в территориальный орган СФР сообщить о своих доходах за последний год или причинах их отсутствия, о наличии движимого и недвижимого имущества.

Также обновился порядок установления причин инвалидности. Так, с 3 апреля появится новая причина инвалидности – увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание, полученные в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Конкретизирован порядок установления указанной причины инвалидности.

Вступят 1 апреля в силу и разъяснения Минздрава России по вопросам предоставления медработникам дополнительных ежемесячных выплат от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Они будут предоставлены с 2023 года работникам медицинских учреждений дефицитных специальностей. Уточнено, что размер выплаты рассчитывается с учетом соотношения количества рабочих часов, фактически отработанных за календарный месяц, и количества рабочих часов по норме рабочего времени соответствующего месяца, исчисленной исходя из установленной законом продолжительности рабочей недели. Они вступят в силу с 3 апреля.

Также с 1 апреля начинается приемная кампания по зачислению в 1 класс. На портале госуслуг появилась возможность получения письма с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок.

Новым регионам России установят особенности и формы проведения итоговых экзаменов – ГИА-9 (государственная итоговая аттестация для 9 класса) и ГИА-11 (государственная итоговая аттестация для 11 класса). Так, например, в текущем учебном году участникам ГИА-9 не придется проходить итоговое собеседование по русскому языку, им достаточно будет сдать выпускные экзамены по русскому языку и математике. Аттестаты об основном общем образовании будут оформлены с учетом итоговых оценок по результатам промежуточной аттестации или определяемых как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс (при наличии). В свою очередь, одиннадцатиклассники в 2022/23 учебном году смогут участвовать в итоговом сочинении по желанию, но полученный результат не повлияет на допуск к ГИА-11. У них будет выбор и в части формы прохождения выпускного экзамена – промежуточная аттестация или ЕГЭ. Соответствующий приказ вступит в силу 2 апреля.

С 1 апреля начнет действовать документ, определяющий перечень вузов, которые будут выдавать дипломы выпускникам, ставшим гражданами России в результате присоединения новых регионов. А с 7 апреля вступят в силу особенности проведения ГИА для лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022/23 и 2023/24 учебных годах по образовательным программам среднего профессионального образования.

С 1 апреля производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, должны будут наносить средства идентификации на них и представлять соответствующую информацию в информационную систему мониторинга.

Также с 1 апреля самоходные машины и другие виды техники, изготовленные в государствах-членах или выпущенные в обращение в государствах-членах ЕАЭС после 31 марта 2023 года, будут регистрироваться в Белоруссии, Казахстане и Российской Федерации только при наличии электронных паспортов, оформленных в установленном порядке. В случае поставки в указанные страны самоходных машин и других видов техники с паспортом, оформленным по единой форме после 31 марта, на них будет оформляться электронный паспорт.