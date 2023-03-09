Болгарский политик сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг

Баллотирующийся в депутаты болгарский политик Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг

В Болгарии политик Атанас Штефанов, который является кандидатом в депутаты от партии «Мир», сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

Штефанов посетил мэра Йорданку Фандыкову, чтобы поздравить ее с 8 Марта, передает RT.

Однако через несколько минут он вышел из здания мэрии и выбросил на улицу флаг Украины. Штефанов был задержан полицией, но вскоре его отпустили, поскольку политик имеет статус неприкосновенности как кандидат на предстоящих выборах, пишут «Факты» со ссылкой на bTV.

Отмечается, что украинский флаг сняли со здания столичного муниципалитета «в очередной раз».

Напомним, в мае представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания столичной администрации флаг Украины и обвинили главу города в госизмене.