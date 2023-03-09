Эксперты заявили о лидерстве России в борьбе за сохранение традиционных ценностей

Участники круглого стола заявили о лидерстве России в борьбе за сохранение традиционных ценностей

Участники круглого стола «Положение традиционных ценностей в современном мире: перспективы и вызовы» пришли к выводу, что Россия стала мировым лидером в борьбе за сохранение традиционных духовных и нравственных ценностей.

Эксперты, что со второй половины ХХ века в странах Европы и Северной Америки наблюдается заметная эрозия нравственной сферы, рост секуляризма, целенаправленная борьба с традиционными ценностями, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В начале XXI века отказ западной цивилизации от традиционного понимания семьи, брака, пола, укорененного в традиции воспитания детей, духовного роста личности с опорой на многовековой опыт основных мировых религий и грубое насильственное насаждение их антиподов приобрело широчайшие масштабы.

Следствием этого стало принятие и применение репрессивного законодательства, направленного на дискриминацию верующих и граждан, занимающих традиционную мировоззренческую позицию.

Нередки случаи угроз, травли и применения к этим людям так называемой «культуры отмены». Предпринимаются попытки ревизии основополагающих международных норм касающихся фундаментальных прав личности, права на свободу совести.

Особую обеспокоенность у участников круглого стола вызывает финансируемая США и европейскими странами деятельность неправительственных организаций, которая под видом просветительских программ и проектов, нацеленных на защиту прав человека и формирование «независимого» мировоззренческого выбора личности, осуществляет агрессивную пропаганду нравственного релятивизма, однополых браков, бездетности, эгоизма и идеологии трансгуманизма.

Эта деятельность, по мнению участников обсуждения, направлена на унификацию общественного сознания, выхолащивание национальной самобытности и нравственных норм, ставит своей истинной целью тотальный диктат «новых ценностей», а в конечном счете – формирование «нового мира» или так называемого «порядка, основанного на правилах».

Провозглашая однозначную позицию, основанную на многовековом ценностном фундаменте, сформированном основными религиями народов страны – православным христианством и иными конфессиями, исламом, иудаизмом, буддизмом – Россия сохраняет верность традициям и веру предков и противостоит разрушительным тенденциям современности, указали участники стола.

Именно Россия, по сути, стала мировым лидером в борьбе за сохранение традиционных духовных и нравственных ценностей, подчеркнули участники. В России стране значительное большинство стран и народов мира видят гаранта своей национальной, культурной и религиозной идентичности.

В контексте развернувшейся в мире истерии относительно самостоятельной позиции России по ряду вопросов международной безопасности и реализации действующих принципов международных отношений, до небывалого уровня возрос уровень агрессии по отношению ко всему, как-либо связанному с русской культурой. Вместе с осуществлением провокаций в политической сфере, оппонирующие силы стремятся внести раскол в российское общество, противопоставляя группы людей на искусственно созданном поле новой этики.