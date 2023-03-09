В Кремле отреагировали на беспорядки в Грузии

Россиянам следует быть осторожнее в Грузии из-за беспорядков в стране, нужно воздержаться от мест массовых скоплений людей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что российская сторона не желает каким-либо образом комментировать или вмешиваться в происходящее в Грузии, она не имеет к этому никакого отношения, передает ТАСС.

Вместе с тем Песков отметил, что Грузия – соседнее с Россией государство, и происходящее не может не вызывать обеспокоенности.

«Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре границы. Здесь, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», – пояснил представитель Кремля.

В четверг правящая «Грузинская мечта» решила отозвать проект закона об иностранных агентах, оппозиционные силы называли его «русским». Вместе с тем оппозиция после отзыва законопроекта объявила о возобновлении протестов.

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Между тем утром в четверг пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей.

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что отзыв законодательной инициативы – проявление силы, а не слабости.