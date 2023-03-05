Девушка из Штутгарта победила трансгендера в финале конкурса «Мисс Германия»

DW: Кира Гайс из Штутгарта победила в конкурсе «Мисс Германия»

Кира Гайс из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), получившая признание за свою работу с молодежью, одержала верх в конкурсе «Мисс Германия», сообщили СМИ.

Как передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), в этом году около 15 тыс. женщин подали заявки на участие в конкурсе «Мисс Германия», до финала дошли лишь десять человек, в том числе трансгендер Заския фон Барген из деревни Фридрихсфен в Нижней Саксонии.

Победительница конкурса Гайс основала в Магдебурге церковную общину для молодых людей, а теперь планирует создать общенациональную молодежную платформу, на что она получила 25 тыс. евро.

Девушка рассказала со сцены, как в подростковом возрасте попала в среду, где алкоголь и наркотики были в порядке вещей. По ее словам, благодаря общению с молодежью она смогла найти в жизни другие ориентиры.

Напомним, в 2020 году на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия» впервые победила трансгендерная женщина Ариэль Кейл.