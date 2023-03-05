|
|
В США сравнили призыв забрать Крым у России с возвратом Техаса Мексике
Американский журналист Наполитано сравнил призывы Запада забрать Крым у России с идеей передать Техас Мексике
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано сравнил призывы Запада забрать Крым у России с идеей передать Техас Мексике.
Наполитано подчеркнул, что идея Запада об «освобождении» Крыма от России глупа и абсурдна. По его словам, это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике, передает РИА «Новости».
Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.
В Сети сравнили встречу Лаврова и Бербок в аэропорту Индии
|
|
В Сети распространяются два коротких видеоролика с моментами прилета в разное время в Индию главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналены, где наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.
Так, Лаврова у трапа встречала целая делегация и толпа журналистов. В то время как Бербок встретили пара военных республики, а посол Германии в Нью-Дели подбежал к немецкому министру лишь спустя какое-то время, передает RT.
Как полагают пользователи Сети, это значит, что Германию «больше не воспринимают всерьез».
Некоторые шутят, что самолет неправильно припарковался, ошибся на 360 градусов».
Ранее Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда «весь мир будет счастлив».
Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди»,
Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.
Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.
Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
|
|
Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
Артист Шнуров ответил на вопрос об отъезде за границу
Артист Шнуров опроверг сообщение о своих планах покинуть Россию
Сообщение о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хочет уехать из России, оказались ложными, об этом заявил сам артист.
По словам Шнурова, не нужно распускать сплетни, которые не подтверждены документами. Артист заявил, что живет в России. Также Шнуров сказал, что ему все равно, кто где проживает, говоря об уехавших за границу коллегах, передает ТАСС.
Ранее появлялись сообщения о том, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран, чтобы покинуть Россию.
Напомним, группа «Ленинград» дала концерт в сентябре 2022 года в «Лужниках», организаторы сообщили о 60 тыс. зрителей.
Военный эксперт предсказал судьбу немецкого танкового завода на Украине
Эксперт заявил об отсутствии перспектив появления немецкого танкового завода на Украине
|
|
Если на Украине начнется строительство немецкого танкового завода, он станет военной мишенью для России, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. О планах строительства такого завода заявил гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«Заявление Армина Паппергера – это зондирование почвы, проверка реакции российской, американской и украинской сторон. Если этот завод начнут строить, то он будет уничтожен российскими ракетными ударами. Перспектив появления немецкого танкового завода на Украине нет», – уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Планы построить завод по сборке танков Leopard можно считать попыткой освоить бюджетные деньги. «Паппергер говорит о своих «хотелках», потому что для строительства потребуются бюджетные средства. В одиночку оружейная компания Rheinmetall не потянет подобную стройку», – предположил собеседник.
Также не исключено, что в конечном итоге будет решено построить такой завод на территории Польши, а не Украины. «Видимо, вне Германии планируется строительство танкового завода или даже нескольких. По факту речь может идти не о территории Украины», – считает Перенджиев.
В интервью немецкой газете Rheinische Post гендиректор компании Армин Паппергер заявил о планах строительства на Украине оружейного завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год. По его словам, Киеву нужно от 600 до 800 танков, и для достижения этого количества необходимо быстро начать строительство новых машин. «Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», – сказал он.
По подсчетам Паппергера, строительство может обойтись в 200 млн евро, которые потребуется выделить из бюджета Германии.
Немецкий концерн Rheinmetall выпускает боеприпасы и другую военную технику. Совместно с машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann концерн производит танки Leopard, которые Германия решила отправить в Украину.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает заявление Паппергера «примитивным троллингом киевского режима». По его словам, если стройка начнется, то это событие можно будет отметить «должным образом» «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу обратил внимание на обеспечение войск боеприпасами
Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами
|
|
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды.
На совещании с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – обратился Шойгу к военным.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работу пункта управления на передовой одного из объединений группировки российских военных «Восток» на территории спецоперации на Южно-Донецком направлении.
Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.
По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».
Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».
Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску.
В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных
Чешский генерал Чехии заявил, что тактика российских военных оказалась смертельной для ВСУ
|
|
Тактические ходы российских военных оказались смертельными для украинской армии, выразил мнение изданию Parlamentni listy экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
По его словам, российские военные держат ВСУ в постоянном напряжении, так как проводят ежедневные артобстрелы и совершают небольшие вылазки, что, в свою очередь, приводит к большим потерям живой силы и техники в строю украинских военных, передает ФАН.
Шандор добавил, что постоянные неудачи ВСУ негативно сказываются на боевом духе бойцов и не позволяют Киеву «вернуть потерянные территории».
По мнению генерала, Киеву не смогут в полной мере помочь поставки западной военной техники, она и так не покрывает всех нужд украинской армии, к тому же приходит с сильным опозданием.
Ранее сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня» рассказал, что у украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, они стараются вести «более мобильную» войну.
NYT: Для ВСУ в Артемовске возникла сложная ситуация
Второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
По его словам, визит показал шаткое положение, в котором оказались украинские военные, пытающиеся удержаться в городе, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Автор статьи указал, что украинцы рискуют попасть в окружение, тогда им придется либо погибнуть, либо сдаться в плен. В ближайшее время Россия сможет полностью перекрыть доставку боеприпасов ВСУ. Так, уже был перекрыт один из важнейших путей.
Ранее житель Артемовская рассказал, как снайперы ВСУ прицельно стреляют в мирных жителей.
Путин встретился с сыном Кадырова
Российский лидер Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым
|
|
Российский лидер Владимир Путин встретился с главой совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни Ахматом Кадыровым, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он рассказал, что на неофициальной встрече диалог строился вокруг Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Кадырова, Путин поделился с Ахматом Кадыровым личным опытом, рассказав о своих принципах и видении мирного будущего, дружбе и начале своего пути.
Глава Чечни добавил, что президент дал много напутствий и подчеркнул важность продолжения пути дедушки Ахмата для преумножения успехов.
Кадыров отметил, что «оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые свершения – важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные.
«Ахмат в конце встречи поблагодарил нашего президента от лица всей чеченской молодежи», – заключил Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров обратился к отцу Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской республики, и вспомнил, как тот обещал закончить войну в регионе.
США и Германия договорились вводить неограниченные санкции против России
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России
|
|
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.
При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».
Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».
Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.
Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.
Российский военный передал в музей трофейную саблю офицера США
Казак передал в музей добытую в бою саблю офицера США
Казак станицы Уйская Второго казачьего военного отдела Алексей передал в музей трофейную саблю офицера морской пехоты США, которую он захватил в бою.
О своей службе в СВО Алексей рассказал на встрече с воспитанниками Уйского филиала Верхнеуральского агротехнологического техникума- казачьего кадетского корпуса.
По его словам, трофейный клинок офицера морской пехоты США он захватил в бою, тогда серьезные потери были с обеих сторон.
Алексей вспоминает, что его тогда тяжело ранило, посекло осколками спасла ему жизнь девушка, которая забинтовала раны, остановив сильное кровотечение, приводится рассказ военного на сайте Всероссийского казачьего общества.
На сабле, переданной в музей, выгравировано «United States Marines» (Корпус морской пехоты США). Алексей привез трофей в родную станицу, чтобы показать, что «сила России в духе и сплоченности».
В настоящее время казак находится на лечении. Собирается вернуться в свое боевое подразделение.
«Мы обязательно победим фашизм. И на этот раз – окончательно и бесповоротно!» – уверен казак.
Атаман станицы Уйская, казачий полковник Александр Чвало сказал, что гордится Алексеем. Он заявил, что добытый Алексеем меч отдадим в краеведческий музей, «чтобы враги всегда помнили: поднимающий на Россию меч, от меча и погибнет».
Ранее всероссийский атаман Николай Долуда заявил, что никакое вооружение стран НАТО не в состоянии одолеть Россию.
В США испугались возможностей российского флота
Newsweek: Российские подлодки вызывают опасения Запада из-за их возможности достичь целей в США и Европе
Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе, пишет американский журнал Newsweek.
Издание отмнчает, что последние несколько лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. Кроме того, российские подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, что вызывает беспокойство у НАТО, передает Ura.ru.
В статье подчеркивается, что российский флот может быть гораздо опаснее, чем боевые действия на Украине.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Стендап-комик Щегель сбежал c Украины после получения повестки
Украинский стендап-комик рассказал о своем побеге в Турцию после вызова в военкомат
«Сбежал» в Турцию «как крыса» после того, как получил три вызова военкомат, реализовав свое право на жизнь, заявил украинский стендап-комик Андрей Щегель.
Щегель объяснил, что уехал после того, как его несколько раз вызывали в военкомат. Он заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине, передает «Говорит Москва».
Комик рассказал, что получил разрешение выехать в Турцию как артист, с ним вместе отправились еще пять человек. Он должен был вернуться на Украину, но решил остаться в «комфортной психологической обстановке».
По его словам, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть».
Между тем, министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу. Это стало реакцией на нарушение правил пересечения государственной границы и возвращением в страну Щегеля, передает РИА «Новости».
Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет только деятелям сферы культуры и информации, которые защищают и «популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну.
Также будет усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в страну призывников.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.