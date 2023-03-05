Китай решил увеличить военный бюджет на 2023 год до 225 млрд долларов

Проект бюджета КНР: Китай в 2023 году намерен увеличить оборонный бюджет на 7,2%, до 224,85 млрд долларов

Китай в 2023 году намерен увеличить оборонный бюджет на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (около 224,85 млрд долларов), говорится в проекте бюджета, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва.

В документе указано, что на расходы на национальную оборону КНР предусмотрено 1,553 трлн юаней с увеличением на 7,2%, передает ТАСС.

В субботу официальный представитель 1-й сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао заявил, что увеличение оборонного бюджета Китая продиктовано необходимостью реагировать на сложные вызовы в сфере безопасности, а также необходимостью выполнять обязательства крупной державы.

Напомним, в августе 2022 года МИД Китая сравнил данные о величине военных расходов ряда стран, согласно которым траты Соединенных Штатов на оборону превышают расходы России, Китая, Индии, Британии, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи вместе взятых.