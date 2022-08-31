МИД Китая сравнил «военные амбиции» США и девяти крупных стран

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсети Twitter данные о величине военных расходов ряда стран, согласно которым траты Соединенных Штатов на оборону превышают расходы России, Китая, Индии, Британии, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи вместе взятых.

«США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые», – приводит слова китайского дипломата РИА «Новости».

По статистике, представленной китайским чиновником, годовой оборонный бюджет Вашингтона на 2021 год составлял порядка 800 млрд долларов, в то время как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Республика Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 млрд долларов.

Ранее в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон намерен объявить о выделении дальнейшей военной помощи Украине.

Неделей ранее Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов, в который вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты «Пума» (Puma), оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.

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