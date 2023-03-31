Политолог Ховрина назвала «грядущей победой» участие России в Олимпиаде-2032

Заявление главы Олимпийского комитета Австралии Мэтта Кэролла о готовности принять спортсменов из России на Олимпиаде в Брисбене можно назвать «грядущей победой», заявила колумнист экспертного клуба «Дигория», руководитель Московского регионального отделения МолРОП Маргарита Ховрина.

Как говорится в Telegram-канале «Росмолодежь», Ховрина отметила, что Кэролл также четко дал понять, что спорт должен играть объединяющую роль на международной арене, а вовсе не наоборот. Однако она указала, что более острым вопросом является допуск спортсменов к участию в парижской Олимпиаде 2024 года, тема актуальна, но ситуация не особо ясна.

По мнению политолога, заявление МОК ввело в замешательство весь мир: российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям, но выборочно. Главный критерий – не быть связанным с конфликтом на Украине. Что касается самого Парижа, там тоже молчат, однако регистрация для волонтеров уже открыта, и при выборе страны, которую фанаты планируют поддержать на Играх, можно указать Белоруссию или Олимпийский комитет России, подчеркнула Ховрина.

Она задалась вопросом, согласятся ли спортсмены ехать на международные состязания 2024 года на условиях, поставленных МОК? «Ведь все понимают, что соревнования должны проходить на равных, а спорт должен быть вне политики. Но, обратившись к истории, сложно поверить в такую многообещающую фразу», – добавила политолог.

Она также отметила, что «громкое заявление президента МОК Томаса Баха основано на многочисленных выступлениях правительств более 30 стран с призывами против участия россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 года в Париже». По ее словам, в их число входит и Германия, а выдвинутые условия в некотором роде парадоксальны: с одной стороны, спортсмены должны выступать за свою страну на соревнованиях, а с другой – отказаться от нее и ее действий на международной арене, «однако вряд ли россияне и белорусы примут такие условия, и тогда уже МОК придется идти на уступки».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут не раньше, чем за год до начала соревнований.