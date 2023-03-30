Глава МОК назвал срок вынесения решения об участии россиян в Олимпиаде-2024

Глава МОК Бах: Решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет вынесено за год до начала Игр

Решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут не раньше, чем за год до начала соревнований, сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По его словам, представители МОК будут следить за исполнением рекомендаций. Также в четверг Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта заявила, что готова помогать в работе с международными федерациями.

«Мы же будем следить за ситуацией», – передает ТАСС слова Баха.

Так, организации выразили готовность сотрудничать в вопросе уточнения определения «нейтральные спортсмены» в отношении российских и белорусских атлетов.

Ранее Бах заявил, что страны Европы не обратили внимания на двойные стандарты, с которыми столкнулся МОК, когда выносил рекомендации. Он попросил страны уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта.