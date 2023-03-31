Трампу назначили дату суда в Нью-Йорке

Президент Грузии выступила в парламенте со скандальной речью

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу выступила в парламенте с традиционным ежегодным обращением к народу, которое вызвало жесткую негативную реакцию правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Особенно выкрики раздражения с мест в зале заседания последовали после того, как президент сказала, что разговоры о «втором фронте» Тбилиси и Москва ведут в унисон.

По ее словам, правительство Грузии в последнее время «заметно ведет себя так, чтобы не раздражать Россию».

Саломе Зурабишвили обвинила правительство, что то не проявляет необходимых «мудрости и дипломатичности по отношению к Украине».

Весьма резко заявила она о кризисе судебной и иных реформ, а также обвинила «Грузинскую мечту» в том, что та все больше влияет на работу правительства и парламента.

Президент сказала, что еще несколько лет назад власти делали все для евроатлантической интеграции Грузии, но сейчас почему-то начали отходить от этого пути, «тем самым не выражая волю народа».

В этой связи она заявила, что решила лично включиться в «защиту имиджа Грузии в Европе» и выступит 18 апреля в Европарламенте.