Песков назвал внутренним делом США обвинения против Трампа

Песков не счел нужным комментировать «внутриамериканское дело» против Трампа

Кремль не считает нужным комментировать дело бывшего президента США Дональда Трампа, это внутриамериканские процессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что дело Трампа – не тема для комментариев Кремля, потому что это «внутриамериканские процессы», передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщили, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. В ноябре Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года.

Сам Дональд Трамп назвал решение жюри присяжных в Нью-Йорке вмешательством в выборы.