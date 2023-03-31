Трамп назвал решение жюри присяжных в Нью-Йорке вмешательством в выборы

Трамп счел политическим преследованием решение жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовать за предъявление ему обвинений

Бывший глава американского государства Дональд Трамп заявил, что решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовать за предъявление ему обвинений является вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.

Трамп заявил, что происходит «политическое преследование». По его словам, прокурор Манхэттена Элвин Брагг выполняет для президента США Джо Байдена «грязную работу», хотя должен бороться с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Экс-президент посетовал на развязанную «радикальными левыми демократами <...> охоту на ведьм». Трамп считает, что демократы «одержимы идеей» «достать» его. Для этого они «врали, жульничали и воровали», заявил Трамп. Сейчас же, по его словам, они «предъявили обвинения совершенно невинному человеку», передает ТАСС.

Как передает CNN, источник, лично общавшийся с Трампом, заявил: «Был ли он в шоке сегодня? Черт возьми, да». Телекомпания со ссылкой на адвоката политика Джо Такопина сообщает, что «Трамп, вероятно, предстанет перед судом в начале следующей недели».

Напомним, СМИ сообщили, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. В ноябре Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года.