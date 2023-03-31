Эксперты предупредили о риске утечки данных при использовании VPN

Популярные VPN-сервисы и анонимайзеры несут риск утечки персональных данных пользователей, предупредили представители бизнеса и государства в ходе круглого стола в Общественной палате.

Анонимность в интернете – скорее миф, чем реальность, заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. По его словам, технологии уже позволяют отслеживать практически любой цифровой след и этим пользуются злоумышленники.

«Тем не менее гарантия анонимности прекрасно работает как реклама, хорошо продается. Мы знаем, как VPN-сервисы невероятно популярны у россиян. Создатели таких приложений обещают абсолютную анонимность пользователям, сохранность данных», – сказал Виноградов, подчеркнув, что на деле такие обещания – всего лишь маркетинговый ход.

В реальности персональные данные утекают и продаются. «Затем в лучшем случае такая продажа данных и их утечки обернутся для россиян спам-звонками. А в худшем – это приводит к реальным финансовым потерям, краже аккаунтов и другим очень неприятным последствиям», – обозначил риски эксперт.

Генеральный директор Lab.Ag Артем Геллер в свою очередь отметил, что риски для пользователя начинаются с момента подключения к VPN-сервису. В этот момент люди автоматически передают весь свой трафик владельцу сервиса. Кроме того, Артем Геллер обратил внимание и на другую проблему, которая возникает у пользователей: некоторые сервисы работают медленнее, если включен VPN.

В ходе круглого стола выступил и начальник отдела правового обеспечения и судебной практики Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ» Николай Веселихин. Он подчеркнул, объем утечки персональных зависит от функционала того или иного VPN-сервиса. «То есть это могут быть IP-адреса, контактные данные, платежная информация», – уточнил Веселихин.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов обратил внимание на то, что за последний год, особенно с начала специальной военной операции на Украине, количество киберпреступлений возросло в разы, многие из них направленны против россиян из-за границы.

При этом, как подчеркнул депутат, речь идет не только о финансовых махинациях, но и о росте генерации и распространения фейков. По словам Кирьянова, государство принимает все усилия для оперативного реагирования на существующие вызовы.

В свою очередь директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заметила, что для государства борьба с распространением анонимности в Сети – это де-факто борьба с различной незаконной деятельностью онлайн: и с распространением наркотиков, террористическими действиями, продажей оружия, детской порнографией и другими противоправными действиями.

«В этой связи любые действия, которые осуществляет государство в этой сфере, абсолютно оправданы в силу того, что идет конкретная борьба с распространением отдельных незаконных явлений», – подчеркнула Мизулина. – Понятно, что в полном объеме полностью ограничить распространение прокси, анонимайзеров, VPN не получится, потому что технологически это практически невозможно. Но тем не менее шаги, которые принимаются по блокировке отдельных, конкретных сервисов, которые доступны до сих пор пользователю, они абсолютно правильные».

Эксперты сошлись во мнении, что нужно ужесточать законодательство в этой области.