Россия намерена активизировать процесс правового оформления своей границы

Концепция: Россия активизирует процесс правового оформления своей границы

Россия активизирует процесс оформления в рамках международного права своей государственной границы и юрисдикции над территориями, которыми управляет. Такое положение содержится в утвержденной в пятницу Концепции внешней политики России.

Согласно документу, Россия уделит приоритетное внимание «активизации процесса международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации и границ морских пространств, в пределах которых Россия осуществляет суверенные права и юрисдикцию, исходя из необходимости безусловного обеспечения отношений ее национальных интересов, важности укрепления отношений добрососедства, интересов, доверия и сотрудничества с сопредельными государствами», передает ТАСС.

В соответствии с результатами референдумов суверенитет России с 2014 года распространяется на Крым и Севастополь, а с 2022-го – на Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Между тем новую границу РФ пока признают не все страны мира.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу.