Стало известно о возможной отправке Костомарова в Германию на лечение

«СЭ»: Костомарова могут отправить в немецкую клинику для протезирования

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров начал чувствовать себя лучше, спортсмен якобы может отправиться в немецкую клинику для протезирования, сообщили источники.

В состоянии фигуриста наблюдаются улучшения, но его пока не планируют выписывать, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

По этим данным, спортсмена якобы могут направить в немецкую клинику для создания протезов и их установки, но это будет зависеть от его состояния. Отмечается, что может быть выбран и центр протезирования в России, решение принимает сам Костомаров и его супруга.

Российских специалистов во время лечения атлета консультировали врачи из Германии по видеосвязи, указал собеседник портала. На консультациях также была его супруга. Двое врачей иногда приезжали для корректировки лечения.

Ранее режиссер театрализованных шоу Илья Авербух сообщал, что состояние здоровья Костомарова улучшается.