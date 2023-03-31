«Народный фронт» и ВСКС начали оказывать помощь застрявшим на трассе М4

«Народный фронт» и Всероссийский студенческий корпус спасателей начали помогать застрявшим на трассе М4 «Дон»

«Народный фронт» вместе со Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС) включились в оказание помощи людям, заблокированным из-за снегопада в пробках на трассе М4 «Дон» и прилегающих дорогах в Ростовской области.

В район ЧС уже направлены 11 единиц техники, питьевая вода, более двух тонн топлива. Удалось помочь сотням людей, включая пассажиров четырех автобусов. Несколько семей с детьми и беременная женщина силами добровольцев были эвакуированы в Ростов-на-Дону и Шахты.

Представители ОНФ и ВСКС помогают МЧС резать барьерные ограждения, чтобы люди могли самостоятельно покинуть зону ЧС.

Как сообщил представитель «Народного фронта», руководитель объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону Иван Скиба, «продолжаем идти вдоль пробки, адресно доставляем топливо и воду тем, кому они нужны, эвакуируем женщин и детей».

«Люди оказались в сложной ситуации. В машинах, автобусах есть дети, в том числе груднички. Мы загрузили воду, теплую одежду, еду и поехали помогать», – рассказал член исполнительного комитета ВСКС, руководитель Ростовского реготделения Роман Карасев.

Одна из оказавшихся в пробке женщин по имени Анастасия написала в Telegram: «Спасибо огромное «Народному фронту» за питание, топливо и воду». Другой «пленник» пробки Александр добавил: «Спасибо добровольцам! Спасли нас от обморожения. Добро непременно вернется. Вы настоящие Человеки!».

Ранее стало известно, что из-за непогоды в Ростовской области застряли в пробке более 30 автобусов с 766 пассажирами.