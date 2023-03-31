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Из-за непогоды в Ростовской области застряли в пробке более 30 автобусов с 766 пассажирами
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Более 30 автобусов с 766 пассажирами стоят в дорожной пробке из-за выпавшего в Ростовском регионе большого количества снега, сообщили в министерстве транспорта области.
Уточняется, что 238 спасателей и 152 единицы техники в данный момент задействованы в ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 «Дон», передает РИА «Новости».
«33 автобуса, 766 человек, остаются в пробке на трассах из-за снегопада в Ростовской области», — сказал собеседник агентства.
По оперативной информации МЧС, размещенной в Telegram-канале о происшествиях «112», в данный момент затор удалось сократить с 60 до 30 километров.
В ведомстве рассказали, что ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 километрах трассы, чтобы освободить проезд для легковых автомобилей и грейдера.
Также работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей, уже проведен демонтаж пяти барьерных ограждений для оттока автотранспорта в обратном направлении.
Кроме того, работают восемь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания.
Как рассказал представитель ГУМЧС России по области, по направлению к Москве на участке трассы М-4 начали пропускать первые фуры.
По информации губернатора области Василия Голубева, попавшим в затор водителям на трассе М-4 под Ростовом раздали 3 тыс. литров топлива.
В своем Telegram-канале он отметил, что водителям предоставили 1,3 тыс. литров бензина и 1,7 тыс. литров дизельного топлива. Кроме того, развернуто 17 пунктов временного размещения, где размещено 187 человек, из них 58 детей, эвакуировано 57 человек.
Как заявил представитель Северо-Кавказской железной дороги, значительных задержек в движении поездов нет.
Тем не менее, наиболее существенный сбой в графике движения наблюдался на перегоне Лихая – Каменская. Задержаны были пассажирские поезда №310 Адлер – Воркута, №165 Симферополь – Москва, №360 Калининград – Адлер, №304 Москва – Имеретинский Курорт, №8 Санкт-Петербург – Севастополь.
Кроме того, пресс-служба оператора перевозок «ГрандСервисэкспресс» сообщила, что четыре поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задерживаются на время от одного до 4,5 часа из-за снегопада в Ростовской области.
Так, поезд №8 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает на 4 часа 36 минут; поезд №165 Симферополь – Москва опаздывает на 3 часа 27 минут; поезд №173 Евпатория – Москва опаздывает на 1 час 5 минут; поезд №174 Москва – Евпатория опаздывает на 3 часа 59 минут.
СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине
Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»
Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.
Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».
Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.
Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.
Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.
В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
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Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
«АвтоВАЗ» объявил о невозможности производства полнокомплектных машин с мая
Корпоративный отпуск на «АвтоВАЗе» пройдет в более ранний срок, чем ожидалось ранее, это необходимо для того, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих, заявили в компании.
Корпоративный отпуск на предприятии пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Весной 2023 года несколько поставщиков заявили о прекращении поставок и нарушили договоренности по их сохранению на этот год. Безостановочное производство полнокомплектных машин будет невозможно со второй половины мая 2023 года, указали на заводе.
В такой ситуации руководство решило не вводить режим простоя для всех линий, что резко снизило бы зарплаты, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск на более ранний период.
Ранее компания объявляла о планах запуска производства Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal за шпионаж
ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж в Екатеринбурге
Аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге.
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, 1991 года рождения, был задержан в Екатеринбурге. Ему вменяется шпионаж в интересах американского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну, он делал это по заданию США.
Гершковича задержали при попытке получения секретных сведений.
Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
Появились изображения полностью российского электропоезда «Ласточка»
Появились изображения полностью российского аналога электропоезда «Ласточка», он обладает «птичьим носом», сообщили источники, близкие к разработчикам.
На рендере, опубликованном РИА «Новости», изображен серо-черный электропоезд с надписью «Екатеринбург» на переднем табло.
На другом изображении поезд нарисован в сером, темно-сером, красном и белом тонах, в стилистике РЖД. Пока ни производитель, ни РЖД не раскрывают, каким будет поезд внутри и какие у него будут особенности.
Представитель машиностроительной группы «Синара – транспортные машины» подтвердил подлинность картинки, но не стал комментировать детали.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России удалось полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка».
Маск рассказал анекдот о боге и искусственном интеллекте
Глава Tesla Илон Маск вспомнил анекдот про искусственный интеллект, предупреждающий об опасности использования ИИ.
Маск в своем Twitter рассказал старую шутку про технарей-агностиков, захотевших создать искусственный сверхинтеллект, чтобы узнать, есть ли бог, передает RT.
Технари завершили работу, после чего задали вопрос о существовании бога своему ИИ, на что тот ответил, что вот теперь есть.
Ранее Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта призвали приостановить обучение нейросетей на полгода для создания общих протоколов безопасности. По их мнению, для приостановки таких работ необходимо вмешательство правительств разных стран.
Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым
Адвокат попросила министра культуры запретить спектакль с Нагиевым
Адвокат и общественник Наталья Вингур обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить показ спектакля «Кыся», в котором играет Дмитрий Нагиев.
По словам адвоката, постановка «идет вразрез с нормами морали», так как в спектакле присутствуют «мат и пошлость», передает «Газета.ru» со ссылкой на «Абзац».
«Преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», – говорится в обращении Вингур.
Адвокат рассказала, что за билеты на спектакль вместе с друзьями она отдала около 24 тыс. рублей. Женщина также требует возместить ей моральный ущерб и привлечь к дисциплинарной ответственности отвечающих за «Кысю».
Нагиев в спектакле играет главного героя – петербургского помоечного кота Мартына. Действие разворачивается в эпоху перестройки. Постановка Льва Рахлина по мотивам пьесы Владимира Кунина существует на сцене уже 20 лет.
В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках»
Председатель комитета германского Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Клаус Эрнст назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на «Северных потоках».
По его словам, атаку на «Северные потоки» нужно расследовать. Эрнст был удивлен, почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, и заявил, что считает целесообразным привлечение России к международному расследованию атаки, передает ТАСС.
Ранее Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам».
Напомним, в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Россия назвала нарушением обязательств передачу Болгарией и Чехией Киеву вертолетов
Передача Болгарией и Чехией вертолетов российского производства киевскому режиму является грубым нарушением международных обязательств, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Госкомпании Болгарии «Авионамс» и «Терем – Летец», чешская «Лом Прага», согласно данным прессы, проводят нелегитимный ремонт и модернизацию боевой вертолетной техники советского и российского производства, а затем отправляют ее на Украину, заявили в ФСВТС ТАСС.
Такая деятельность грубо нарушает международные обязательства стран и наносит ущерб мировой системе экспортного контроля, уверены в службе. Российская сторона не несет ответственности за безопасную эксплуатацию этих вертолетов.
Ранее ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте.
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию «Саммита за демократию»
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Правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном, сообщила газета Globo со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что дипломатические источники сообщили о том, что «правительство Лулы да Сильвы не согласно с упором на войну на Украине и с «использованием» саммита для осуждения России», передает РИА «Новости».
Ранее Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию».
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».
Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.
ВСУ в ролике на английском пообещали оккупировать украинские земли
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Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет украинским войскам оккупировать Украину, ролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
В ролике Резников катается на западных бронемашинах. Как сообщает РИА «Новости», текст в видео гласит: «Это оружие помогает нам оккупировать украинские территории» (англ. This weapon help us to occupy Ukranian territories).
Кроме того, автор ролика попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Штатами помощи несуществующее слово «unswalking», сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях.
Позднее ролик был удален и заменен новым с более связным текстом. Согласно ему, западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность Штатам высказывается за «непоколебимую» (англ. unwavering) поддержку.
Минобороны Китая выразило готовность сотрудничать с Российской армией
Минобороны Китая выразило готовность сотрудничать с Российской армией для достижения глобальной безопасности
Отношения Китая и России не являются альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель, заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Он заявил о готовности сотрудничать с Российской армией для достижения глобальной безопасности.
По его словам, китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами, передает ТАСС.
Тань Кэфэй подчеркнул, что армия Китая намерена вместе с ВС России прикладывать совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого между главами двух государств, постепенно усиливать стратегическую координацию, регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.
Китайская армия готова «поддерживать стабильность, международную и региональную безопасность», приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая – «это не военный союз».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.