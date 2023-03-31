Из-за непогоды в Ростовской области застряли в пробке более 30 автобусов с 766 пассажирами

Более 30 автобусов с 766 пассажирами стоят в дорожной пробке из-за выпавшего в Ростовском регионе большого количества снега, сообщили в министерстве транспорта области.

Уточняется, что 238 спасателей и 152 единицы техники в данный момент задействованы в ликвидации последствий снегопада на трассе М-4 «Дон», передает РИА «Новости».

«33 автобуса, 766 человек, остаются в пробке на трассах из-за снегопада в Ростовской области», — сказал собеседник агентства.

По оперативной информации МЧС, размещенной в Telegram-канале о происшествиях «112», в данный момент затор удалось сократить с 60 до 30 километров.

В ведомстве рассказали, что ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 километрах трассы, чтобы освободить проезд для легковых автомобилей и грейдера.

Также работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей, уже проведен демонтаж пяти барьерных ограждений для оттока автотранспорта в обратном направлении.

Кроме того, работают восемь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания.

Как рассказал представитель ГУМЧС России по области, по направлению к Москве на участке трассы М-4 начали пропускать первые фуры.

По информации губернатора области Василия Голубева, попавшим в затор водителям на трассе М-4 под Ростовом раздали 3 тыс. литров топлива.

В своем Telegram-канале он отметил, что водителям предоставили 1,3 тыс. литров бензина и 1,7 тыс. литров дизельного топлива. Кроме того, развернуто 17 пунктов временного размещения, где размещено 187 человек, из них 58 детей, эвакуировано 57 человек.

Как заявил представитель Северо-Кавказской железной дороги, значительных задержек в движении поездов нет.

Тем не менее, наиболее существенный сбой в графике движения наблюдался на перегоне Лихая – Каменская. Задержаны были пассажирские поезда №310 Адлер – Воркута, №165 Симферополь – Москва, №360 Калининград – Адлер, №304 Москва – Имеретинский Курорт, №8 Санкт-Петербург – Севастополь.

Кроме того, пресс-служба оператора перевозок «ГрандСервисэкспресс» сообщила, что четыре поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задерживаются на время от одного до 4,5 часа из-за снегопада в Ростовской области.

Так, поезд №8 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает на 4 часа 36 минут; поезд №165 Симферополь – Москва опаздывает на 3 часа 27 минут; поезд №173 Евпатория – Москва опаздывает на 1 час 5 минут; поезд №174 Москва – Евпатория опаздывает на 3 часа 59 минут.