В Совфеде предостерегли Финляндию от размещения натовских вооружений

Сенатор Долгов: Любое размещение вооружений НАТО может стать поводом для того, чтобы взять финнов «на мушку»

Политика нейтралитета долгое время способствовала материальному благополучию Финлядии. Вхождение в Североатлантический альянс подрывает безопасность страны и делает ее законной целью для ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Долгов. Ранее парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО.

«Россия однозначно считает, что присоединение Финляндии к НАТО – ошибочное решение. Правящим верхам государства необходимо вспомнить две простые вещи. Первая – Хельсинки сумели достигнуть столь высокого уровня жизни исключительно благодаря политике нейтралитета и позитивному взаимодействию с СССР и затем с РФ», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Сейчас, согласно опросам, большинство жителей Финляндии поддерживают намерение правительства стать членами альянса. Однако этот идеологический туман быстро рассеется. Государству придется тратиться на оборону по стандартам НАТО, а пересмотр отношений с Россией нанесет большой ущерб экономике. Выгоду получат лишь элиты, которые достаточно плотно взаимодействуют со Штатами и полностью отказались от выстраивания самостоятельного дипломатического курса», – подчеркивает собеседник.

«Второе – присоединение Финляндии к альянсу создает для России дополнительные риски в сфере безопасности. Хельсинки необходимо помнить, что Москва будет пристально следить за развитием ситуации: любое размещение вооружений НАТО, тем более ядерных, может стать поводом для того, чтобы взять финнов «на мушку», – акцентирует парламентарий.

«Мы не планируем усугублять ситуацию, но в случае агрессивных действий противника, будем вынуждены принимать адекватные меры. У нас уже имеются соответствующие планы по размещению сил и средств в приграничных с Финляндией районах. Если появится прямая угроза для РФ, сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность страны», – заключил Долгов.

Ранее парламент Турции поддержал проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Инициатива была одобрена единогласно. До этого Анкара оставалась последним членом альянса, не давшим согласие на вхождение Хельсинки в состав организации.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарил всех членов НАТО «за доверие и поддержку». Он заверил, что Хельсинки станут «сильным и способным союзником». По его словам, страна готова вступить в альянс и ждет, когда сможет приветствовать в организации Швецию, «которая присоединится, как можно скорее».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в Twitter (соцсеть заблокирована в России) также заявила, что Хельсинки «сейчас и в будущем поддерживают Швецию» и приветствуют заявку страны на членство в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также одобрил «голосование парламента Турции, которое завершает процесс ратификации присоединения Финляндии».

Напомним, в понедельник вступление Финляндии в Североатлантический альянс одобрило Государственное собрание Венгрии. Ранее в Стокгольме признали, что Финляндия станет членом НАТО раньше Швеции. Отметим, оба государства, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в альянс. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что потенциальное вхождение Хельсинки в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала.

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