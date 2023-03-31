Киев пообещал не применять силу к монахам Киево-Печерской лавры

Секретарь СНБО Украины настаивает на выселении монахов из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при «очистке от людей государственного заповедника».

Как сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, «физически за бороды таскать не будем», но государственный заповедник будет полностью в руках страны по закону, «лавра будет очищена от людей, которые там пока еще находятся», передает РИА «Новости».

Ранее правительство Украины отменило распоряжение правительства от 2013 года о передаче в безвозмездное пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.

Суд на Украине отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения их иска против решения украинских властей разорвать договор об аренде объектов обители.

Напомним, в Киево-Печерской лавре пробили в набат в связи с попыткой выдворить оттуда монахов канонической УПЦ. Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что не пустит на территорию храма членов комиссии.