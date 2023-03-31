Еврокомиссия объяснила, что делать странам ЕС с криптоактивами россиян

Еврокомиссия велела странам ЕС вернуть заблокированные криптоактивы россиянам и закрыть их счета

Страны ЕС должны вернуть заблокированные криптоактивы россиянам, закрыть их счета и не открывать новые, сообщила Еврокомиссия.

ЕК представила разъяснения санкций, пояснив, что россиянам запрещено «предоставлять услуги кошелька, учетной записи или хранения криптоактивов». Запрет также распространяется на физических лиц, проживающих в России, и юридических лиц, созданных в России, передает РИА «Новости».

Существующие сервисы или счета «должны быть закрыты», новые «не должны создаваться». В случае закрытия счета активы возвращаются клиенту или переводятся в «фиатную валюту или другую категорию активов, на которые не распространяются санкции», сообщила ЕК.

Санкции на обслуживание криптоактивов россиян ЕС ввел осенью. Напомним, в Великобритании обязали криптовалютные биржи соблюдать санкции и сообщать о подозрительной активности пользователей.