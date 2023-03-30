В Турции из-под завалов через 49 дней после землетрясения спасли кота

В Турции, спустя 49 дней после землетрясения, из-под завалов жилого дома в городе Мараш достали живого кота, сообщает издание Bianet.

Двухлетнего британского кота по кличке Хан нашли под завалами, когда пытались вытащить кухонную технику.

Хозяйка кота вместе с дочерью успела покинуть здание до его обрушения. Первые подземные толчки произошли в четыре утра, через несколько часов произошло второе землетрясение.

При повторных толчках дом был разрушен. Женщина искала своего питомца под завалами почти 40 дней, передает РБК.

По словам хозяйки, она до последнего верила, что ее питомца найдут. Сейчас животное находится на лечении.

Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 50 тыс. человек.