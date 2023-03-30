Польша решила шантажировать МОК бойкотом ОИ

Польша намерена шантажировать МОК бойкотом ОИ из-за возможного участия в них атлетов из России

Польша намерена шантажировать Международный олимпийский комитет бойкотом Олимпийских игр из-за возможного участия в них российских атлетов, заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

По его словам, вопрос бойкота «должен быть все время актуален в контексте наших контактов с МОК», потому что комитет «этого боится», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Польша потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине.

Бортничук заявил, что Польша пригласит тех россиян, кто подпишет заявление, что выступает против военных преступлений, и это будет являться «свидетельством моральности», так что он может участвовать в соревнованиях.

«Мы в это заявление, которое будет отделять зерна от плевел, включим фамилию Владимира Путина, включим формулировку «военные преступления», – добавил он. При этом министр заявил, что такое заявление будут требовать у российских спортсменов для участия в любых соревнованиях на территории Польши.

Ранее Бортничук заявил, что Польша готова шантажировать Международный олимпийский комитет (МОК) бойкотом Олимпийских игр в Париже, если участие в них примут спортсмены из России и Белоруссии.