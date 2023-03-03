Япония решила возобновить закупки нефти в России

Platts: Япония возобновила закупку российской нефти впервые за восемь месяцев

Япония решила вернуться к закупке российской нефти впервые за восемь месяцев с месторождения «Сахалин-2», следует из данных Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Platts со ссылкой на ведомство пишет, что Япония импортировала 747,706 баррелей российской нефти «Сахалинской смеси» в январе, что стало первым импортом сырой нефти из РФ за восемь месяцев.

Согласно данным METI*, январский импорт Sakhalin Blend стал первым с тех пор, как Япония закупила 650 793 барреля российской нефти в мае. Япония не импортировала российскую нефть в течение семи месяцев подряд , так как крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны ENEOS и Idemitsu Kosan не заключили новых контрактов.

Этот шаг японских нефтепереработчиков последовал за комментариями премьер-министра Фумио Кисиды от 9 мая 2022 года о том, что Япония введет «принципиальный» запрет на импорт российской нефти после последнего обязательства лидеров G7.

Приостановленный приток сырой нефти привел к сокращению импорта российской нефти в Японию на 60,2% до всего 35 548 баррелей в сутки в 2022 году. В то же время Япония увеличила свою долю в импорте сырой нефти с Ближнего Востока в 2022 году до 94,1% с 92,7% год назад, показали данные METI.

Ранее сообщалось, что Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%.