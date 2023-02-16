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Япония сократила импорт нефти из России на 76%
Минфин Японии сообщил о сокращении в январе 2023 года импорта нефти из России на 76%
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Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%, свидетельствуют статистические данные японского министерства финансов.
За отчетный период импорт угля упал на 56,9% по сравнению с показателем 2022 года. Упал импорт и цветных металлов – на 37,4%. В то же время импорт руды цветных металлов в январе 2023 года вырос на 76,1% по сравнению с январем прошлого года, передает РИА «Новости».
При этом в стоимостном выражении импорт Японией СПГ вырос на 23,8% на фоне роста мировых цен на энергоносители, передает ТАСС.
В прошлую субботу бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мемуарах назвал период самых хороших отношений Москвы и Токио.
Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков»
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах
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Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным».
Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции.
При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать».
Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать».
«Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист.
Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод».
По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить».
Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
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Москва предупредила Токио об ответе на размещение гиперзвуковых ракет
Замглавы МИД Руденко: Россия немедленно ответит на размещение Японией гиперзвуковых ракет на приграничных островах
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Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, в случае появления любых потенциальных угроз безопасности дальневосточных регионов, в том числе размещения гиперзвуковых ракет на приграничных островах, незамедлительно последуют ответные меры, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Руденко в интервью РИА «Новости» констатировал, что в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений.
Отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает планы Токио создать дальнобойные гиперзвуковые ракеты, Руденко указал, что российские дипломаты неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам.
Замглавы МИД РФ заверил, что Москва будет продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности дальневосточным регионам России – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России.
В прошлую пятницу в МИД подчеркнули, что размещение американских гиперзвуковых ракет на территории Японии качественно изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире.
В ЕС заявили о проблемах с заполнением газохранилищ к следующей зиме
Еврокомиссия спрогнозировала проблемы ЕС с заполнением газохранилищ к следующей зиме
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Несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии.
В документе говорится, что угроза недостатка газа в ЕС выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов, передает ТАСС.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
В нем не упоминается тот факт, что в 2022 году практически до конца весны большинство стран ЕС интенсивно продолжали закачивать в хранилища российский газ в ожидании прекращения поставок, что облегчило ситуацию в 2022 году, но чего не удастся повторить в 2023 году. Кроме того, в документе не упоминается, что зима 2022–2023 годов в Европе выдалась очень теплой, что значительно сократило потребление газа в Европе.
Ранее журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai заявил, что ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.
Американский журналист счел взрывы на «Северных потоках» глупым шагом США
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал глупым шагом со стороны США диверсии на «Северных потоках»
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Взрывы на «Северных потоках» стали глупым шагом со стороны США, так как подтолкнули Европу к развитию связей с Китаем, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш пояснил, что в результате действий США вырастет зависимость Европы от возобновляемых источников энергии, а Китай «достиг большого прогресса в этом направлении». Журналист указал, что канцлер Германии Олаф Шольц уже посетил Китай, готовится визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на War Nerd.
Действия США Херш счел «выстрелом в ногу», «поразительным уровнем глупости» американских властей и преступным деянием. Он предположил, что Вашингтон руководствовался не экономическими, а политическими причинами, так как «Байден хочет войны» и стремится показать, что «Россия ослабнет». «Не спрашивайте, почему президенты хотят воевать, наверное, это хорошо для их рейтингов», – заявил Херш.
По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс может использовать свою роль в инциденте с подрывом трубопроводов, чтобы получить в будущем место государственного секретаря США.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
Стали известны подробности пожара на газопроводе в Ярославской области
Пожар на газопроводе в Ярославской области возник из-за разрыва в соединении береговой части и подводной
Причиной пожара на газопроводе в Ярославской области стал разрыв в соединении береговой части газопровода и подводной, которая находится в Волге, сообщили в экстренных службах.
В сообщении указывается, что повреждена резервная ветка, четыре других повреждений не получили. Поврежденная ветка не обеспечивает газоснабжение жителей. Как подчеркнули в экстренных службах, противоаварийная система сработала штатно. Факельное горение между задвижками прекратилось – горели остатки газа, передает РИА «Новости».
Напомним, разрыв газопровода произошел в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортировка газа продолжается
Япония заявила об обеспокоенности «угрозой» применения Россией ядерного оружия
Замглавы МИД Японии Мори выразил обеспокоенность в связи с якобы существующей угрозой применения Россией ядерного оружия
Первый замглавы МИД Японии Такэо Мори, находясь в Вашингтоне, утверждает, что его страна «серьезно обеспокоена угрозой» применения ядерного оружия со стороны России.
Как заявил Мори, подобная «угроза абсолютно неприемлема». Он сказал, что российская сторона «ни при каких обстоятельствах не должна» идти на такой шаг. Кроме того, представитель МИД Японии сказал, что «ситуация на Украине» будет одним из основных вопросов на саммите G7, который собираются провести в мае в Хиросиме, передает ТАСС.
Напомним, Токио заявляет о желании подписать мирный договор с Москвой, но, судя по всему, считает Россию противником. Как указывали в Москве, недавние договоренности США и Японии по вопросу о ядерном оружии стали позором для Токио. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава правительства Японии Фумио Кисида предал память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. Медведев указал, что США являются единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, а жертвой этого стала Япония.
ЕС ввел динамический потолок цен на газ
Динамический потолок цен на газ начал действовать в ЕС с 15 февраля
С 15 февраля в ЕС вступают в силу решения о введении динамического потолка цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, сообщают информационные агентства.
Механизм лимита цен будет запускаться, если в течение трех дней цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысит 180 евро за мегаватт-час и при этом окажется на 35 евро выше, чем средняя стоимость СПГ на мировом рынке. Если лимит задействуют, то под запретом окажутся сделки с ценой газа выше средней цены СПГ на мировом рынке плюс 35 евро, передает ТАСС.
Напомним, оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
Нефть подешевела на фоне выпуска сырья из резервов США
Мировые цены на нефть снизились на фоне новостей о выпуске сырья из резервов США
Мировые цены на нефть во вторник опустились в пределах 1% на фоне новостей о том, что США планируют выпуск нефти из стратегического резерва.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.37 снизилась на 0,69%, достигнув 86,01 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI – на 1,09%, до 79,27 доллара, передает РИА «Новости».
Ранее Bloomberg отмечал, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 млн баррелей из стратрезерва.
«Цены упали после объявления планов продажи стратегической нефти США, но сейчас очевиден осторожный оптимизм по поводу экономик США и Европы», – отметил основатель Vanda Insights Вандана Хари.
Нефть подешевела на замедлении роста мировой экономики
Мировые цены на нефть снизились на 1% в ожидании замедления роста мировой экономики
Мировые цены на нефть в понедельник подешевели примерно на 1% из-за глобальных экономических рисков и коррекционной динамики.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.49 снизилась на 1,02%, достигнув 85,51 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,14%, до 78,81 доллара, передает РИА «Новости».
«Замедление мирового роста будет беспокоить инвесторов в 2023 году, задача заключается в том, чтобы сбалансировать это восстановлением в Китае», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.
За прошлую неделю цены на нефть выросли примерно на 8%, чему, в частности, способствовало заявление вице-премьера России Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте в России.
В Госдуме одобрили ограничение дисконта на нефть Urals к цене Brent
Госдума в первом чтении приняла проект закона, ограничивающий с апреля дисконт на российскую нефть Urals к цене нефти Brent для расчета нефтяных налогов.
Документ внесло правительство, он меняет порядок определения котировок нефти, применяемых для подсчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче этого ресурса, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье, передает РИА «Новости».
В случае, если Urals в апреле будет дешевле Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов стоимость российской марки зафиксируется как стоимость Brent, уменьшенная на 34 доллара, говорится в документе.
Таким же способом в мае стоимость Urals для расчетов налога определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне – 28 долларов, в июле и далее – 25 долларов. Если скидки на нефть окажутся меньше этих показателей, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.
Минфин пояснил, что переходный период применения дисконтов к Brent поможет нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals.
На данный момент стоимость Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus, на них же опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов.
Нефть подешевела после выхода данных API о росте запасов в США
Мировые цены на нефть опустились почти на 1% после выхода данных API о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду снизились на 0,8%: в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о значительном росте запасов этого сырья в США за неделю.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.24 снизилась на 0,82% – до 84,88 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,83%, до 78,4 доллара, передает РИА «Новости».
Согласно оценкам API, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 10 февраля, резко выросли на 10,5 млн баррелей, при том, что аналитики ожидали роста лишь на 0,3 млн баррелей. Официальные данные минэнерго США по запасам будут опубликованы вечером в среду, но эксперты предполагают, что министерство сообщит о росте запасов лишь на 1,7 млн баррелей.
В то же время инвесторы также продолжают оценивать новость о том, что власти США в апреле-июне планируют продать 26 млн баррелей нефти из стратрезерва.
Россия снизила добычу нефти в январе на 88 тыс. баррелей в сутки
Добыча нефти Россией снизилась, по предварительным данным, на 88 тыс. баррелей в сутки к декабрю 2022 года, до 9,7 млн баррелей, следует из февральского отчета ОПЕК.
При этом Россия увеличила добычу жидких углеводородов на 21 тыс. б/с, до 11,2 млн б/с. Согласно данным ОПЕК, объем добычи в 2023 году снизится на 0,9 млн б/с, до 10,1 млн б/с. Отмечается, что прогнозы по России не могут быть точными, передает ТАСС.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2023 году из-за введенного эмбарго на поставки нефти в Евросоюз есть риски сокращения добычи в России. Снижение может достигнуть 7-8%.
Евросоюз не исключил совместные закупки газа через долгосрочные контракты
Европейский союз не стал исключать пункт совместных закупок газа, в том числе и через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
По его словам, он часто слышит о долгосрочных контрактах, поэтому есть готовность к этому, передает РИА «Новости».
Шефчович добавил, что есть идея выйти на глобальный рынок с закупкой газа до следующего сезона наполнения хранилищ энергоресурсом, речь идет о середине апреля.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что энергетические проблемы Евросоюза не закончились со снижением цен за газ, есть вероятность столкнуться с новым скачком цен.
Цены на газ в Европе выросли на 3%
Цены на газ в Европе выросли на 3%, но закрыли торги на уровне 600 долларов за тыс. кубов
По данным Лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе по итогам среды выросли на 3%, составив 598,5 доллара за тыс. кубометров.
Мартовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 585,7 доллара за тыс. кубометров. Ценовой минимум составил 581,4 доллара, а максимум – 607,6 доллара.
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 579,6 доллара за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».
Напомним, биржевые цены на газ в Европе впервые за 16 месяцев опускались ниже 600 долларов за тыс. кубометров. Аналитики объяснили это теплой зимой.
Стало известно о планах Японии преобразовать ВВС в ВКС
«Санкэй»: Министерство обороны Японии намерено к 2027 году преобразовать ВВС в Воздушно-космические силы самообороны
Министерство обороны Японии намерено к 2027 году преобразовать ВВС в Воздушно-космические силы самообороны страны, в рамках подготовки к этому уже в 2023 году предполагается сформировать подразделения, отслеживающие возможные угрозы в отношении японских спутников, сообщила «Санкэй».
Предполагается, что перспективные ВКС станут заниматься проблемой космического мусора, способного нанести ущерб аппаратам на орбите. Впоследствии планируется сформировать подразделения, комплексно занимающиеся военными и разведывательными спутниками, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Москва предупредила, что размещение американских гиперзвуковых ракет на территории Японии качественно изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире. Позже Москва предупредила Токио об ответе на появление любых потенциальных угроз безопасности дальневосточных регионов.