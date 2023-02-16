Япония сократила импорт нефти из России на 76%

Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков»

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах

Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным».

Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции.

При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать».

Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать».

«Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист.

Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод».

По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить».

Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он.

Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.

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