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Эрдоган: Турция заинтересована в переработке российского зерна
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Турция заинтересована в переработке российского зерна в муку для отправки в страны Африки, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
По его словам, не учитываются некоторые чувствительные моменты, связанные с зерновым коридором. Он указал, что 44% зерна в рамках сделки идет в Европу, но российский президент Владимир Путин возражает против этого.
«Я предложил господину Путину перерабатывать его (российское зерно) в муку и отправлять в наименее развитые страны», – передает ТАСС слова Эрдогана.
Ранее турецкий лидер предложил организовать переговоры между Россией и Украиной «как можно скорее».
Напомним, ранее сообщалось, что зерновую сделку продлили на 60 дней, в Москве подтвердили эту информацию.
Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
Бои за Артемовск (украинское название – Бахмут) почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
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В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».
Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Дания назвала назначение поднятого со дна у «Северного потока – 2» объекта
Датское энергетическое агентство идентифицировало обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
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Датское энергетическое агентство сообщило, что объектом, обнаруженным рядом с «Северным потоком – 2», оказался морской дымовой буй.
Агентство сообщает, что накануне были завершены работы по извлечению объекта, прилегающего к трубопроводу «Северный поток – 2», передает РИА «Новости». Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.
В датском ведомстве подчеркнули, что обнаруженный объект оказался пустым морским дымовым буем, который не представляет угрозы.
Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что предложило оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта, а также фото находки, сделанное датскими военными. Объект имеет цилиндрическую форму и имеет размеры около 40 см в высоту и 10 см в диаметре. Предположительно, речь идет о морском дымовом буе.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил об обнаружении, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке» в 30 км от места теракта.
Между тем американский журналист Сеймур Херш заявил, что имеет о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ею поделиться, чтобы защитить источники информации. При этом он утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках».
Морской дымовой буй используется для визуальной маркировки, обеспечения безопасности судоходства и помощи спасателям. Он не представляет угрозы для безопасности.
Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
Зеленский рассказал о последствиях поражения в Артемовске
Зеленский: При поражении в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу с Россией
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Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как передает Associated Press, Зеленский предсказал, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией, передает РИА «Новости».
Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко
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Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России».
Путин подписал приказ о назначении Хоценко врио главы Омской области в связи с заявлением Буркова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.
Также президент в среду провел встречу с Хоценко, сообщает сайт Кремля. В ходе встречи Хоценко рассказал главе государства о проделанной им в ДНР работе за 10 месяцев. По его словам, в республике сформировали управленческую команду вместе с главой ДНР, в ней участвуют управленцы со всей России и местные кадры.
Кроме того, в регионе подготовили программу социально-экономического развития до 2030 года. Вскоре ее должны принять.
Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики.
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил благодарность Хоценко за его работу на посту главы правительства республики. По его словам, за это время Хоценко удалось разрешить несколько сложных задач, связанных с интеграционным периодом. В этом ему помог, по словам Пушилина, опыт, накопленный в том числе в Минпромторге.
«Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», – указал врио главы ДНР. Он также отметил, что Хоценко «командный человек», с которым комфортно работать, и выразил надежду на будущее сотрудничество между Омской областью и ДНР.
Напомним, в середине марта президент Владимир Путин назначил врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Он также прошел «школу губернаторов», участвовал в конкурсе «Лидеры России» и работал в новых регионах.
Политологи: Зеленский шантажирует Запад с помощью Артемовска
Мирошник и Шеслер назвали слова Зеленского об Артемовске попыткой вымогательства у Запада военной помощи
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Основная задача Владимира Зеленского сегодня – это выуживание денег у стран Запада всеми возможными способами. Именно с этой целью он готов тратить жизни тысяч украинцев в Артемовске. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР Родион Мирошник и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины заявил, что из-за поражения в Артемовске его начнут толкать к компромиссу с Россией.
«Оценивая ряд моментов в интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press можно сделать выводы о том, что он будет тратить на сопротивление в Артемовске еще много тысяч жизней. И все это будет сделано несмотря на очевидное поражение в будущем», – сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Сопротивлению в Артемовске придается необычайное значение, которое прямо связанно с финансированием Украины со стороны стран НАТО и ЕС. Зеленский признает, что Украина сама по себе, без западных средств, не представляет ничего ни как государство, ни как военная сила», – добавил он.
«Поэтому он продолжит жертвовать людьми в угоду самоспасения и доказывать американцам, что Украина для них выгодна. Вместе с тем, он понимает, что в случае серьезных провалов и поражений, система выделения денег для него будет пересмотрена. Об этом свидетельствуют и сигналы из США», – уверен собеседник.
«Что касается постоянного изменения оценок важности Артемовска со стороны Зеленского, то он просто пытается подстраиваться под тенденции, царящие на Западе. Он предугадывает настроения в политической элите США и исходя из этого – делает публичные заявления», – отметил Мирошник.
«Все это подтверждает, что политика, проводимая Зеленским, не является собственно украинской стратегией. Зеленского страшит лишь сокращение дотаций, потому что без западных средств его власть обречена», – полагает он.
«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, он пытается давить еще и на то, что Россия будет добиваться международной поддержки мирного урегулирования. Безусловно все это просто попытка вымогательства военной помощи», – отметила она.
«С этой же целью Зеленский громко говорит об успехах ВСУ. Он пытается показать союзникам хоть какие-то свои успехи на поле боя и доказать, что Украина не может и не должна проиграть. В целом, это интервью крайне воинственное, оно в очередной раз подчеркивает отказ украинской стороны от мирного решения конфликта», – полагает собеседница.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press рассказал о последствиях поражения в Артемовске. Он заявил, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Напомним, ровно год назад, 29 марта, в Стамбуле формально состоялся последний раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По их итогам Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. А Украина передала свои предложения по мирному урегулированию.
На этом дипломатические попытки завершить конфликт закончились. В Москве неоднократно говорили, что переговоры зашли в тупик, потому что Британия, США и другие страны НАТО продолжили процесс милитаризации Украины, которая при первом дуновении ветра юлила и меняла тщательно выверенную внешнеполитическую позицию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем.
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Карпин пожалел о словах про работу в сборной России
Карпин пожалел о словах про увольнение из сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что жалеет о своих словах про работу в национальной команде.
Ранее на пресс-конференции перед матчем со сборной Ирака Карпин заявил, что не держится за место и не видит проблемы в возможном увольнении из национальной сборной.
Как признался Карпин изданию «Спорт-Экспресс», ему следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются, но посыл остался бы тем же. По словам тренера, он не держится за место, готов к увольнению, и каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта.
Ранее министр спорта страны Олег Матыцин заявил, что Валерий Карпин как главный тренер сборной России по футболу не должен проявлять безразличие к этой работе.
Напомним, футболисты сборной России обыграли команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
Зеленский пожаловался на переданную европейской страной нерабочую систему ПВО
AP: Зеленский пожаловался на передачу нерабочей системы ПВО
Владимир Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО, поставленную одним из европейских государств, которую пришлось менять, сообщили СМИ.
Как сообщает агентство AP со ссылкой на Зеленского, страна, которую он не назвал, отправила Киеву неработающую систему ПВО, которую «приходилось менять снова и снова», передает РИА «Новости».
Зеленский заявил также, что Украина еще не развернула системы Patriot.
Ранее американский портал Military Watch сообщил, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но использовать их будет можно только в 2024 году.
Напомним, в январе глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что власти Италии и Франции завершают работу для отправки систем ПВО Samp/T на Украину.
Маск и 1 тыс. экспертов призвали остановить обучение нейросетей
Маск и 1 тыс. экспертов призвали остановить обучение нейросетей для создания протоколов безопасности
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Обучение нейросетей необходимо приостановить, поскольку это угрожает человечеству, считают более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта, в их числе – глава Tesla Илон Маск.
Эксперты в открытом письме на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute призвали все лаборатории ИИ немедленно приостановить обучение систем искусственного интеллекта минимум на полгода, передает RT.
Призыв относится к обучению систем, более мощных, чем GPT-4. Если такая пауза не будет сделана, то правительствам стран необходимо вмешаться и ввести мораторий на такие работы, указали авторы обращения.
Эксперты полагают, что за эти шесть месяцев нужно создать протоколы безопасности. Также авторы отметили, что нужно изменить политическую сферу и создать регулирующие органы, которые занимались бы связанными с ИИ вопросами, и системы государственного контроля.
Письмо подписали Илон Маск, основатель Apple Стив Возняк, эксперты в области искусственного интеллекта Стивен Расселл и Иошуа Бенджио.
Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам»
Посольство РФ: США всеми силами пытаются не позволить провести независимое расследование по «Северным потокам»
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Власти США пытаются сделать все возможное, чтобы не позволить провести независимое расследование и установить реальные обстоятельства подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале посольства РФ в США, в Москве обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами «независимых» расследований подрывов международных газотранспортных магистралей «Северный поток».
Российские дипломаты подчеркнули, что Москва видит в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников, сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии, «спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море.
В посольстве подчеркнули, что заверения администрации США о полном доверии к якобы «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят, особенно с учетом отказов России – собственнику газопроводов – в допуске к следственным мероприятиям, а также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
Накануне в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
Глава РЖД анонсировал поставки полностью российского аналога «Ласточки»
Белозеров: РЖД ждут поставки полностью российского аналога «Ласточки»
РЖД в 2023 году сократили закупки электропоездов «Ласточка» вдвое, но во второй половине этого года ждут поставок полностью российского аналога подвижного состава, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
По его словам, в связи с необходимостью завершения производителем мероприятий по технологической независимости, сокращена почти вдвое закупка вагонов «Ласточка», поставки полностью российского поезда планируются во второй половине 2023-го, а поставка двухсистемных поездов – в 2025 году, передает РИА «Новости».
Белозеров рассказал также, что Совет Европы в ответ на обращение РЖД об отмене санкций написал, что санкции призваны максимизировать давление на правительство России.
По его словам, коллективный Запад целенаправленно пытается препятствовать осуществлению нормальной деятельности ОАО «РЖД», к примеру, Совет ЕС объявил пассажирские поезда для российских граждан предметами роскоши, их поставка и использование блокируются дискриминационными актами.
Как сказал Белозеров, выступая на заседании Совета Федерации: «Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций, но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля. Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО «РЖД» санкции призваны максимизировать давление на правительство».
Он отметил, что ответом коллектива Российских железных дорог является высочайший уровень единства, сплоченности и безоговорочная поддержка решений президента России.
Ранее американский Минфин сообщил, что Соединенные Штаты инициируют санкции против первого вице-премьера России Андрея Белоусова, главы РЖД Олега Белозерова, российского предпринимателя Владимира Потанина и его холдинга «Интеррос» и Росбанка.
Минфин обозначил минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений
Минфин сообщил, как россияне могут получить от государства 36 тыс. рублей в год по программе сбережений
Министерство финансов предоставило новые данные по вопросу договоров участия в программе долгосрочных сбережений, согласно которым жители России могут получить до 36 тыс. рублей в год от правительства в рамках софинансирования взносов.
На сайте ведомства указано, что программа предусматривает софинансирование взносов государством, при котором выплата россиянам может дойти до 36 тыс. рублей в год. При этом появилась возможность получения налогового вычета в сумме до 400 тыс. рублей, а вложения получат страховку в сумме 2,8 млн рублей – в два раза больше суммы в сравнении с банковскими вкладами.
Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, существуют три основных направления для развития инструментов финансового рынка.
«Для привлечения «длинных денег» в экономику будут внедрены ИИС третьего типа, долевое страхование жизни и программы долгосрочных сбережений граждан», – сказал он.
При этом замглавы ведомства Алексей Моисеев пояснил, что такой договор будет заключаться минимум на 15 лет, а выплаты можно получить при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.
Отмечается также, что россиянам предлагают принять участие в программе добровольно в виде заключения договора с НПФ. При этом правительство оставит возможность перевести средства из одного фонда в другой без потери дохода от инвестиций.
Моисеев подчеркнул, что программа создана для возможности россиян накопить деньги для долгосрочных целей, в частности, получить дополнительный доход после 15 лет участия.
Кроме того, в сообщении ведомства указано, что полученные по программе средства россияне могут направить на оплату дорогостоящих видов лечения и образования детей.
Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине
Политолог Гайич: Передавая гуманитарную помощь Украине, Сербия избегает поставок вооружений ВСУ
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Белград помнит ужасы войны в Югославии, поэтому оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта, – дело естественное. К тому же это хороший компромисс, который позволяет не скатиться в лагерь союзников Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Стеван Гайич и Екатерина Энтина. Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи.
«Оценивая решения сербских политиков, очень важно помнить – наша страна полностью окружена странами НАТО. Фактически мы находимся в самом тылу врага, и это не может не сказываться на действиях государства. Руководству регулярно поступают угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона, из-за чего власти вынуждены идти хотя бы на минимальные уступки», – сказал Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.
«Несмотря на это, Белград не собирается отходить от выбранного курса. Шантаж Запада осложняет следование нашим идеалам, однако Сербия пытается выдержать баланс в текущей ситуации. Решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи – компромисс, с помощью которого мы смогли отказаться от передачи ВСУ вооружений», – отмечает эксперт.
«Правительство действительно оказалось в сложной ситуации. Фактически оно вынуждено договариваться с Западом. Также важно упомянуть роль сербского народа, который поддерживает действия России. И президент Вучич не может просто закрыть глаза на мнение граждан», – подчеркивает Гайич.
«Ничего удивительного или настораживающего Москву в помощи, которую Белград оказывает Украине, нет. Во-первых, это полностью соответствует решениям, которые были приняты на Совете по нацбезопасности еще год назад. Тем же документом Сербия декларировала неготовность присоединяться к антироссийским санкциям», – добавила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Помимо этого, не стоит забывать, что на двухстороннем уровне Сербия сохраняет теплые отношения с Украиной и официально признает ее границы до 2014 года. Это не мешает ни конструктивному диалогу с Москвой, ни сближению Москвы и Белграда», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь такая позиция связана с тяжелым наследием гражданских войн на территории бывшей Югославии и трепетным отношением сербов к любым гуманитарным миссиям. Белград с самого начала участвует в инициативах в поддержку гражданского населения Украины», – подчеркивает собеседница.
«Сфера электрооборудования является наиболее уязвимой. Подобные поставки по просьбе Брюсселя и стран-членов G7 осуществляются на Украину с осени. Думаю, речь шла о прямом заказе Запада на такой вид помощи. Об этом нельзя говорить как об уступках ЕС или рассматривать действия как примыкание к «лагерю друзей ВСУ», – отмечает эксперт.
«Это вполне здравая позиция государства, пережившего войны. Не сомневаюсь, что именно в таком классическом гуманитарном ракурсе вопрос видит и сербское население, в частном порядке помогающее как беженцам с Украины, так и населению на освобожденных территориях ЛНР и ДНР», – считает собеседница.
«Население за этим политики не видит. Что же касается руководства в Белграде, то там прекрасно осознают, что подобные жесты доброй воли с учетом общей позиции страны дополнительных дивидендов Сербии не приносят. Поэтому они лишь укрепляют позиции нейтралитета», – резюмирует Энтина.
Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр страны Ана Брнабич пообещала содействовать Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Она также указала, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с энергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении украинской инфраструктуры. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать подобную помощь.
В состав передаваемого груза вошли 19 различных устройств и частей энергетической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. Сербия уже пожертвовала три млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В марте министр экономики Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он говорил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.
Тогда балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина рассказали газете ВЗГЛЯД, что тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. В начале марта президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
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