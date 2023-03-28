Инцидент с БПЛА США над Черным морем затруднил разведку данных по СВО

CNN: Решение США изменить маршруты полетов дронов над Черным морем ограничивает возможности собирать разведанные об СВО

Решение Вашингтона о корректировке маршрутов полетов дронов над Черным морем после падения беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper в международные воды ограничивает возможности Соединенных Штатов собирать разведанные о проведении СВО на Украине, сообщил телеканал CNN.

Как сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника, Соединенные Штаты намерены продолжить полеты в международном воздушном пространстве после случившегося 14 марта падения беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper в международные воды Черного моря, однако, по версии американского телеканала, они будут проходить на расстоянии «64 км от границы Украины, а не 19 км, как это было до падения MQ-9 Reaper», передает ТАСС.

По словам высокопоставленного военного чиновника, использование ВВС США новых путей для полетов беспилотников значительно ограничивает способность Соединенных Штатов собирать разведанные. Новые маршруты, по сведениям другого источника, стали частью кампании по снижению вероятности создания провокаций в регионе.

Ранее стало известно, что США изменили маршруты полета американских стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk после инцидента с беспилотником Reaper, который упал в Черное море.