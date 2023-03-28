Меркель решили наградить редким крестом за заслуги перед Германией

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28 марта, вторник | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Белом доме отказались подтвердить сообщения о сбитом снаряде GLSDB
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Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни.
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Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить.
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Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Меркель решили наградить редким крестом за заслуги перед Германией
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель скоро получит из рук президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера так называемый «федеральный крест заслуг», сообщает журнал Stern.
По данным издания, орден «федерального креста заслуг» высшей степени Меркель получит 17 апреля. До нее такой орден получали лишь бывшие канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, сообщает РИА «Новости».
Грядущее вручение подтвердили Stern в пресс-службе президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Орден исполнен в форме мальтийского креста с изображением немецкого федерального орла по центру.
Ранее Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, подтвердила, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать время подготовить Украину к вооруженному конфликту.
Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
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Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.
Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.
Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».
Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.
Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Напавшую на россиян с ножом украинку приговорили на Кипре
Напавшую в Ларнаке на россиян с ножом украинку приговорили на Кипре
Суд Кипра приговорил к полугодовому заключению украинку, которая напала с ножом на россиян, которые отмечали День флага РФ.
Окружной суд кипрской провинции Ларнака огласил приговор украинке, в августе прошлого года совершившей нападение на проживающих на острове россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора действий кипрской общественности в поддержку потерпевших в инциденте Микиса Филаниотиса.
Гражданке Украины дали шесть месяцев тюрьмы.
Напомним, 22 августа прошлого года в Ларнаке у церкви Фанеромени собралась группа, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к ним подошла 55-летняя украинка с ножом в руках и начала угрожать. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 19 сентября стало известно, что ее отпустили под залог.
Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.
Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.
«Вся страна переживает», – ответил Путин.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам»
СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках»
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Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».
За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании, передает ТАСС.
Воздержались при голосовании в СБ ООН 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.
Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.
В тексте проекта резолюции предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.
В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».
Херш отреагировал на решение СБ ООН по «Северным потокам»
Американский журналист Херш: Решение СБ ООН по резолюции о теракте на «Северных потоках» не удивляет
Решение Совбеза ООН отказать в принятии российской резолюции о созыве международной комиссии для расследования теракта не вызвало удивления, заявил автор расследования о диверсии на трубопроводах «Северного потока» Сеймур Херш.
По его словам, «расследование им просто не нужно, новостью стал бы факт принятия резолюции». Однако, по его мнению, особенно интересная новость – поддержание резолюции Бразилией, передает РИА «Новости».
Напомним, Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто.
Установлен порядок ухода из России компаний из недружественных стран
Минфин: Компании из недружественных стран при уходе из РФ заплатят не менее 10% от половины рыночной стоимости активов
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Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обязаны будут заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином РФ.
В выписке из протокола заседания подкомиссии говорится, что обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет России денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива, передает РИА «Новости».
В выписке также говорится, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет России не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
Напомним, по мнению аналитиков, к августу 2022 года западный бизнес в результате ухода из России потерял более 70 млрд долларов.
В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию
В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.
Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.
Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.
В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.
Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
Эксперт: Начинается новый виток сближения Армении с Европой
Политолог Трухачев: «Развод» Армении и России становится неизбежным
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За десятилетия партнерства между Москвой и Ереваном накопилось много противоречий. Сейчас эти разногласия обостряются, Армения постепенно начинает склоняться в сторону европейской интеграции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД РФ заявили о неприемлемости решения Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС.
«Процесс отдаления Еревана от Москвы начался давно. Армения, очевидно, намерена двигаться в сторону Запада, и решение о присоединении к Римскому статуту – наглядное тому подтверждение. За десятилетия достаточно близких отношений у обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу. Апогеем стала Вторая Карабахская война, в которой Армения рассчитывала на безоговорочную поддержку России», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«В Ереване наивно полагают, что проблемы безопасности региона смогут решить западные страны. В связи с этим начинается новый виток сближения с Европой, что Россию совершенно не устраивает. Таким образом, политическое напряжение уже нарастает, и процесс будет продолжаться», – отмечает собеседник.
«Еще одна причина такого поведения Армении – социальная. Сменяются поколения политиков, и для многих совместное советское прошлое остается пройденным историческим этапом. В Ереване Россию воспринимают как иностранное государство, общаться с которым необходимо лишь на основе прагматичных интересов. И в этом плане «развод» стран становится неизбежным», – акцентирует Трухачев.
«Конечно, подобное решение Москва не оставит без внимания. Россия могла бы пересмотреть миграционную политику в отношении кавказской республики, ведь достаточно много граждан этой страны до сих пор приезжают к нам на заработки. Еще одним направлением для нашего ответа могло бы стать сокращение потоков инвестиций в Армению», – резюмирует Трухачев.
Ранее источник в МИД сообщил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда, юрисдикцию которого российская сторона не признает. Подчеркивается, что на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства подобные намерения Армении «абсолютно неприемлемы». При этом Ереван получил предупреждение о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с РФ.
Напомним, Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте. Однако для вступления в силу решение КС должно быть ратифицировано парламентом страны.
Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. В Кремле подобное решение назвали ничтожным с точки зрения права.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
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Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе, заявил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают достаточно жестко и уверенно, создавая невыносимые условия для противника пополнять резервы и вывозить раненых, передает ДАН.
Пушилин заверил, что можно утверждать о доочистке одиночных групп боевиков в промзоне.
Тем временем стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки.
«Солнцепек» поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении
Огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении
В Сети оказались уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1а «Солнцепек» в зоне спецоперации.
Работа «Солнцепека» при поддержке БМ-21 «Град» позволила поразить места дислокации живой силы и огневые точки противника на Авдеевском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее «Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны партию ТОС-1А «Солнцепек».
Трансгендер расстрелял детей в американской школе
В США трансгендер устроил стрельбу в школе: погибли трое детей и трое взрослых
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В начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила трех детей и трех взрослых, сообщает полиция.
По информации правоохранительных органов США, стрелок планировал устроить расправу в нескольких объектах, это преступление было спланировано заранее, передает «Комсомольская правда».
Известно, что преступник после ЧП заявил, что ненавидит учебное заведение, «в котором пришлось учиться».
Как заявили в полиции, преступнице 28 лет, ее зовут Одри Хейл, она проходила обучение в этой школе. Уточняется, что при рождении и во время учебы она была девочкой, позднее когда-то совершила трансгендерный переход, вследствие чего в жизни требовала обращаться к себе как к мужчине и использовала имя Эйден.
Отмечается, что Хейл не была зафиксирована в полицейских протоколах, приобрела оружие на законных основаниях.
В сообщении правоохранителей указано, что прибывшие на место трагедии полицейские застрелили преступницу спустя 14 минут после первого поступившего в службу спасения звонка от одного из сотрудников школы с просьбой о помощи.
Как заявил на первой после трагедии пресс-конференции комиссар полиции Нэшвилла Джон Дрейк, мотивом может являться отношение учебного заведения к смене пола Хейл (в виде давления или поощрения).
В начале 2023 года в штате Миссури была казнена первая в истории женщина-трансгендер Эмбер Маклафлин, которую обвинили в убийстве 20 лет назад.
В российской авиации заявили о готовности ВКС пресечь контрнаступление ВСУ
Российский летчик: Штурмовики ВКС России готовы пресечь контрнаступление ВСУ
Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы пресечь любое вероятное контрнаступление украинской армии, заявил российский летчик.
По его словам, штурмовики знают о подготовке контрнаступления по всем фронтам, их будут ждать и не позволят подойти к российским рубежам, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Москва осудила участие генсека ООН Гутерриша в организованном США «саммите за демократию»
Спикер МИД Захарова: Москва сожалеет об участии Гутерриша в недостойном спектакле – саммите за демократию США
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В России сожалеют об участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в «саммите за демократию» – организованном Соединенными Штатами «недостойном спектакле», заявила спикер МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что это мероприятие является второй попыткой администрации США созвать конференцию для формирования коалиции «демократических государств», учитывая то, что ведущую роль исполняет сам Вашингтон, передает РИА «Новости».
«Верх лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в условиях, когда их репутацию даже сомнительной не назовешь: она разрушена полностью», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, само проведение подобных саммитов является проявлением неоколониальных практик во внешней политике США, где основными целями Вашингтона стало стремлением обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Москва решительно выступает против того, чтобы «демократия» в американском прочтении навязывалась в качестве единственной «меры вещей», – заключила спикер МИД.
Ранее издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.
Депутат Бундестага заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»
Депутат Бундестага Штеффен Котре заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»
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Отказ Запада поддержать в Совете Безопасности ООН российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках» свидетельствует об их желании не предавать огласке причастность США к подрывам, считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам защиты климата и энергетике Штеффен Котре.
По его мнению, если бы страны Запада исходили из того, что вина лежит на России, то одобрили бы резолюцию, передает ТАСС. Котре также выразил уверенность, что, по мнению Запада, правда не должна быть раскрыта.
«В ходе расследования давно установлена причастность США. Россия как пострадавшая сторона, конечно, сделала бы это достоянием гласности, чего Запад не хочет допустить», – сказал депутат.
Накануне СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на газопроводах и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.
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