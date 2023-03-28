Финалистка «Лидеров России» заявилась на предварительное голосование «Единой России» в Херсонской области

Финалистка «Лидеров России» Чуднова заявилась на предварительное голосование «Единой России» в Херсонской области

На предварительное голосование «Единой России» в Херсонской области заявились финалистка «Лидеров России. Возрождение» и учитель истории Светлана Чуднова и 18-летний Давид Лобакин, ставший самым молодым кандидатом.

Лобакин учится в двух институтах (в Херсонской области и в республике Крым) и работает в пресс-службе министерства труда и социальной политики Херсонской области, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он принимал участие в организации и проведении референдума. А сейчас хочет развивать молодежные инициативы в регионе.

«Хоть и не родился здесь, но Херсонская область является для меня родным краем. С детства семьей переехали сюда. Как только у меня появилась возможность внести вклад в развитие области, незамедлительно принял решение, что сделаю все возможное, чтобы Херсонская область процветала. На Украине развития для молодежи не было совсем. Россия делает акцент на развитии молодежных инициатив. Очень хочу, чтобы такие условия были и у молодых людей в Херсонской области. Это касается не только обучения, но и работы, участия в политических событиях и решениях», – сказал Лобакин.

Прием документов от кандидатов для участия в предварительном голосовании ведется в региональном отделении «Единой России». В настоящее время документы для участия подали уже 25 человек. География участников также растет. Валерий Цхай приехал в Херсонскую область из Рязанской области. С самого начала СВО в херсонских чатах он помогал жителям с поиском нужной информации, обеспечивал связь с различными волонтерскими организациями и, по сути, помогал удаленно. Теперь решил, что перейдет из онлайна в офлайн.

В числе кандидатов на предварительное голосование – учитель истории из села Благодатное Светлана Чуднова. Она родилась в Скадовском районе, потом уехала в Херсон. Там работала директором одной из школ, была активным участником референдума. После эвакуации вернулась в родной район и преподает историю.

«Решение для меня созревшее. Я участвовала в конкурсе «Лидеры России. Возрождение», вышла в финал. Своей задачей вижу продолжать работу, помогать власти, чтобы и Скадовский район, и Херсонская область успешно развивались, интегрировались. Чтобы работали все институты власти, программы для разных категорий населения и повышалась доступность образования, здравоохранения и других сфер», – сказала Чуднова.