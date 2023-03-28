Эксперт шоу Малахова и детектив Левина погибла в аварии под Орлом

Эксперт шоу Малахова, сотрудница детективного агентства Левина погибла в аварии под Орлом

Сотрудница детективного агентства и экспертный участник шоу Андрея Малахова Светлана Левина погибла в аварии под Орлом, вместе с ней погибли еще два человека.

Авария произошла под Орлом 24 марта, 40-летний водитель Mercedes, двигавшийся по трассе М-2 Крым со стороны Орла в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Орловский меридиан».

Автомобиль столкнулся с Mitsubishi Pajero, японский внедорожник смяло в груду металла, выжил только 12-летний пассажир, его госпитализировали.

Коллега Левиной детектив Максим Заболотный выразил соболезнования в связи с гибелью эксперта. Он подчеркнул, что Светлана Левина была признана лучшим следователем ГСУ СК 2011 и 2012 года, она была его другом.