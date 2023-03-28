Мантурову показали проект двигателестроения в Коломне

На Коломенском заводе министру промышленности и торговли Денису Мантурову показали крупный проект в двигателестроении, на мероприятии также присутствовала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ходе визита Мантурову показали производственные процессы по выпуску двигателей, образцы выпускаемых перспективных агрегатов, включая газовые, передает телеканал 360.

С 2018 по 2020 годы Коломенский завод получил льготные займы по программе «Лизинговые проекты на сумму в 1,1 млрд рублей, еще два займа для покупки оборудования предоставлены предприятию как реализующему проекты по импортозамещению в машиностроении. Их общая сумма – свыше 19,5 млрд рублей, сообщила Зиновьева.

По ее словам, проект инвестиций предприятия нацелен на создание моделей техники для нужд железнодорожного, карьерного, судового транспорта, для предприятий малой и атомной энергетики. Реализация проекта позволит обеспечить работой дополнительно 750 человек.

Завод в Коломне – одно из ключевых производств магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока, сейчас ведется расширение производственных мощностей. За последние 10 лет там выпустили 4,4 тыс. дизелей широкого назначения, более 460 локомотивов разных типов.