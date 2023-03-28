Батальон Донецкого корпуса получил гуманитарный груз с УАЗ «Патриот»

Батальон 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики получил гуманитарный груз, собранный «Народным фронтом», в числе груза – УАЗ «Патриот». Сборы курировала заслуженная артистка России Ирина Апексимова.

Сбор для батальона Архангела Михаила 1-го армейского Донецкого корпуса завершен, сообщил руководитель исполкома ОНФ в ДНР Сергей Самохин.

Туда доставили тепловизоры, квадрокоптеры, монокли, бронежилеты, каски, аптечки, рюкзаки, а также УАЗ «Патриот».

Командир отделения с позывным Апостол выразил благодарность ОНФ за поддержку и подчеркнул, что груз пойдет на благо Российской армии.

Военнослужащий с позывным Турист отметил, что транспорт поможет быстро перемещать бойцов к месту операции и выполнять специальные задачи, и груз очень поможет, поскольку в батальоне есть проблемы с техникой.

Куратор сбора Ирина Апексимова записала для бойцов видеообращение, в котором подчеркнула, что гуманитарный груз собран благодаря тысячам неравнодушных россиян, перечисливших деньги именно на счет сбора для батальона.

«От имени всех, кто принимал участие в сборе «Все для победы», благодарю вас за силу воли, за верность Родине, за самоотверженность. Верим в вас», – сказала она.

Бойцы поблагодарили россиян и за всю предыдущую помощь. В качестве доказательства один из военнослужащих сыграл для гостей на гитаре песню Вики Цыгановой. Гитары с автографами известных музыкантов входили в состав праздничных доставок от «Народного фронта». На этой гитаре артистом Дмитрием Певцом было написано: «Молюсь за тебя, брат! Береги себя!»