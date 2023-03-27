|
|
В ФРГ отказались комментировать решение Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии
В Германии не изменили оценку ситуации в связи с решением Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Решение о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории не меняет оценки ситуации с безопасностью у ФРГ, заявил представитель немецкого минобороны Арне Коллац.
Подобные сообщения не меняют «чего-либо» в оценке ситуации Берлином, заявил Коллац, передает ТАСС.
Представитель МИД страны Андре Зассе указал, что президент России Владимир Путин заявил о таком решении в интервью, и немецкая сторона намерена тщательно наблюдать за развитием ситуации.
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт указал, что заявление российского лидера «слишком многого не меняет», поскольку там и так «есть уже тактическое атомное оружие», которое якобы «ориентировано из России на Европу».
Хебештрайт добавил, что нужно подождать, последуют ли «поступки за этой риторикой», и если они будут сделаны, то тогда это следует «тесно обсуждать» в рамках НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что реакция Запада не повлияет на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
В ЕС заявили, что ответ на такие действия последует, если Минск подтвердит размещение Россией ядерного оружия на территории Белоруссии.
В Германии решили выслать более 30 российских дипломатов
Focus: МИД ФРГ захотел выслать более 30 российских дипломатов «за шпионаж»
МИД Германии планирует выслать аккредитованных в Берлине более 30 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus.
Focus пишет со ссылкой на источники, что дипломатов подозревают в использовании дипломатического иммунитета для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для планируемых диверсий или дезинформационных операций, передает РИА «Новости».
Ранее Австрия объявила нежелательными лицами четырех российских дипломатов и попросила покинуть страну.
Россия в качестве ответной меры объявила четырех дипломатов Австрии персонами нон грата.
Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – цитирует ТАСС Путина.
«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – заявил президент.
Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, даст ли Россия Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
США ввели санкции против самолета Лукашенко
Минфин США сообщил о введении санкций против Boeing 737, которым пользуется Лукашенко
|
|
Авиалайнер Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, внесли в санкционный список США, сообщило американское министерство финансов.
В сообщении говорится, что EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
Отмечается, что самолетом пользуется сам Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение для зарубежных поездок. Авиалайнер санкционное подразделение министерства финансов объявило «заблокированной собственностью».
Кроме того, по данным Минфин США, Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении Белорусского автомобильного завода («Белаз») и Минского автомобильного завода (МАЗ), а также ряда членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии, против которых прежде не действовали американские рестрикции, пишет ТАСС.
В министерстве уточнили, что США приняли нынешние решения «в ответ на продолжающееся жестокое подавление продемократического движения» в Белоруссии и нажим властей в Минске на гражданское общество в республике после президентских выборов 2020 года.
Новые шаги американской администрации также «подчеркивают готовность США привлекать режим в Минске к ответственности за соучастие» в специальной военной операции России на Украине, указало финансовое ведомство.
В январе Bloomberg сообщило, что ЕС обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению недружественных стран.
Премьер Польши обвинил Германию в неудачах Киева
Премьер Польши Моравецкий: Германия виновата в неудаче и энергокризисе Киева
Правительству Германии стоило активнее оказывать помощь ВСУ и увеличить финансирование Украины, выразил мнение премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, Германия должна была отправить больше оружия и боеприпасов, а также «дать больше денег Украине» с позиции «самой богатой и самой большой страной на сегодняшний день», передает Ura.ru со ссылкой на Politico.
«Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное», – подчеркнул Моравецкий, добавив, что Германия виновата в энергетическом кризисе Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии и количестве ракет, а сам он попросил «ускорить процесс их производства».
Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отвечал Зеленскому, что Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения.
Шольц пообещал продолжить контакты с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц: Я буду продолжать говорить с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил желание продолжить контактировать с президентом России Владимиром Путиным.
Шольц в Брюсселе отметил, что часто говорил с российским президентом и будет продолжать это делать, передает ТАСС.
По его словам, двусторонние контакты с Москвой в нынешних условиях особенно необходимы.
Ранее Шольц заявил газете Rheinische Post, что иногда телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным длились до 1,5 часов.
Кремль оценил реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии
Песков: Реакция Запада не изменит планы по тактическому ядерному оружию в Белоруссии
Реакция Запада не может повлиять на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин «все объяснил в заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу». Добавить к словам российского лидера нечего, передает ТАСС заявление Пескова.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России.
В Госдуме заявляли, что решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны Запада.
США не увидели причин менять размещение своих ядерных сил
Пентагон после объявления России о размещении в Белоруссии ЯО не увидел причин менять размещение ядерных сил США
Комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Пентагон заявил, что не видит причин менять размещение американских ядерных сил.
Пентагон подтвердил, что «видел сообщения об этом объявлении России». Военные США намерены «следить за данной ситуацией». Вашингтон «привержен коллективной обороне» в рамках НАТО, передает ТАСС.
Американские военные заявили, что «не видят никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил». По мнению Пентагона, нет указаний на то, что «Россия готова применить ядерное оружие».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе.
В МИД пообещали жесткий ответ на высылку дипломатов из Германии
Москва подготовила жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Германии
Россия подготовила жесткий ответ на «нездоровые шаги» министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в связи с планами выслать российских дипломатов.
Источник в российском МИД заявил, что у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок шпиономания, жесткий ответ на нездоровые шаги Берлина, который ей понравится, уже готов, передает РИА «Новости».
Ранее МИД Германии захотел выслать аккредитованных в Берлине более 30 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.
Страны ЕС договорились о финансировании поставок боеприпасов на Украину
Канцлер Шольц заявил о достигнутой договоренности странами ЕС о финансировании поставок боеприпасов на Украину
|
|
Страны Европейского союза договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, поддержка стран ЕС будет обеспечена до тех пор, «пока это необходимо для защиты целостности и суверенитета Украины», передает ТАСС.
Шольц добавил, что во время заседания Евросовета играл роль тот факт, что можно расширить поставки боеприпасов на Украину, обеспечив постоянную поддержку этому процессу.
«Были приняты решения по вопросам финансирования, а также расширения производственных мощностей», – сказал глава правительства ФРГ.
Также Шольц рассказал о предложении Германии, адресованном некоторым странам, чтобы они заключали контракты с промышленными компаниями – производителями вооружений, чтобы «гарантировать свою собственную поддержку» Украине.
Ранее канцлер Германии заявил, что намерен продолжить контактировать с президентом России Владимиром Путиным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китайцев возмутила реакция НАТО на решение Путина по ядерному оружию
Читатели китайского портала «Гуанча» после реакции НАТО назвали правильным решение Путина по ядерному оружию
Читатели китайского издания «Гуанча» выступили с критикой в адрес НАТО после заявления официального представителя альянса Оаны Лунгеску, назвавшей ядерную риторику России «опасной и безответственной».
Так, один из пользователей написал, что НАТО «не раз демонстрировало свою наглость», передает РИА «Новости».
Другой пользователь поинтересовался, почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок.
«Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных», – отметил третий.
Еще один пользователь считает, что реакция НАТО только подтверждает, что Россия поступает правильно.
«НАТО забывает про свои действия, у них, как всегда, двойные стандарты», – заключил еще один читатель.
Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщал, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как это сделали США в Европе.
Экс-депутат ЕП напомнил о ядерном оружии США в Европе
Бывший депутат Европарламента Филиппо указал на размещение ядерного оружия США в Европе
Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике заявление Киева о том, что Москва якобы взяла Белоруссию в «ядерные заложники».
Филиппо заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах размещены 100 американских ядерных боеголовок. Он поинтересовался, следует ли считать эти страны «ядерными заложниками» США.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин сообщил, что Россия не будет передавать свое тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии, как США – в Европе.
Подоляк призвал Европу к санкциям против Росатома
Подоляк попросил у Европы больше вооружений и призвал к санкциям против Росатома
Украине от Европы нужно больше вооружений, необходимо усилить санкции против России, распространив их на Росатом, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Подоляк призвал усилить «военный потенциал Украины для контрнаступления». От Франции Украина ожидает лидерства, ответственности, решительности и «совершения исторического выбора». Подоляк пожаловался, что «Россия атакует при помощи беспилотников, баллистических ракет», которые Украина «не может перехватить», передает ТАСС со ссылкой на LCI.
«Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении», – сказал он.
При этом Киев не рассчитывает на истребители Mirage, но хочет, чтобы в Европе создали «авиационную коалицию», при этом Франция «могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров». Подоляк сказал, что у Украины «есть концепт поставок дополнительных вооружений».
Он заявил, что это необходимо для контрнаступления, для которого пока «не собрали достаточно ресурсов» – вооруженным силам Украины требуются «155-мм снаряды, танки, тактическая аммуниция».
Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.
Белоруссия намерена добиваться равных с Россией условий грузоперевозок
Премьер-министр Белоруссии Головченко: Минск будет добиваться равных с РФ условий в сфере грузоперевозок
Минск выступает за создание равных с Россией условий в области грузоперевозок, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на совещании в правительстве, посвященном предстоящему визиту в Москву, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства.
Видеофрагмент высказываний белорусского премьера опубликовала его пресс-служба в своем Telegram-канале.
Головченко отметил, что целый ряд важных вопросов для белорусских субъектов хозяйствования будет вынесен на эту встречу. По его словам, это и сотрудничество в области транспорта. Белоруссия должна и будет добиваться равных условий в области грузоперевозок, а именно решение вопроса о доступе к каботажным перевозкам, указал он, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.