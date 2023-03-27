В ФРГ отказались комментировать решение Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии

В Германии не изменили оценку ситуации в связи с решением Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Решение о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории не меняет оценки ситуации с безопасностью у ФРГ, заявил представитель немецкого минобороны Арне Коллац.

Подобные сообщения не меняют «чего-либо» в оценке ситуации Берлином, заявил Коллац, передает ТАСС.

Представитель МИД страны Андре Зассе указал, что президент России Владимир Путин заявил о таком решении в интервью, и немецкая сторона намерена тщательно наблюдать за развитием ситуации.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт указал, что заявление российского лидера «слишком многого не меняет», поскольку там и так «есть уже тактическое атомное оружие», которое якобы «ориентировано из России на Европу».

Хебештрайт добавил, что нужно подождать, последуют ли «поступки за этой риторикой», и если они будут сделаны, то тогда это следует «тесно обсуждать» в рамках НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что реакция Запада не повлияет на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

В ЕС заявили, что ответ на такие действия последует, если Минск подтвердит размещение Россией ядерного оружия на территории Белоруссии.